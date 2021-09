A Gavirate le video ispezioni nelle tubature dopo l’alluvione di agosto

Corsi d’acqua minori, riali na portata quasi stagionali e “tomboni”: sono i sorvegliati speciali a Gavirate dove poco più di un mese fa alcune zone del centro città si sono riempite d’acqua a causa delle fortissime piogge che hanno colpito soprattutto le zone di Armino e Pozzolo, quelle immediatamente a ridosso dei rilievi.

Per questo motivo la scorsa settimana è iniziata la video ispezione del Torrente Riale a partire da Piazza San Carlo, lungo la Via Volta.

Lo rende noto il Comune in una comunicazione che fa il punto di quanto trovato dai sopralluoghi.

In questo punto «la situazione che è stata rilevata è meno peggio del previsto, se si esclude uno sbarramento costituito da materiale ligneo nel tratto di tubazione che, passando sotto alcune proprietà private, piega verso la statale sotto la quale scorre». Il materiale è stato fotografato e rimosso dagli operai del Comune.

Gli specialisti hanno poi proceduto poi alla video ispezione dello sbocco del torrente Pianelle nel punto in cui fu “tombato” in via Morelli.

«La video ispezione non è andata a buon fine in quanto impossibile oltrepassare lo sbarramento costituito da materiale detritico. Per questa ragione, lunedì 13/9, è intervenuta una ditta che ha già provveduto alla rimozione del materiale ed alla realizzazione di un pozzetto di ispezione». spiegano dal Comune dove aggiungono che «sempre in settimana l’Amministrazione ha incontrato l’Ingegnere idraulico Dott. Nardello per pianificare i lavori di mitigazione da mettere in atto lungo il Torrente Valle Pozzolo e contemporaneamente ha anche provveduto a dare avvio alle procedure per la progettazione del nuovo ponte in Via Bravo Livio».

La costruzione del ponte è indispensabile per l’esecuzione dei lavori sull’alveo del Torrente Valle Pozzolo, senza di esso non possono passare i mezzi pesanti per il trasporto dei materiali necessari.

Inoltre dopo la distribuzione dei sacchi di sabbia avvenuta la scorsa settimana, si è inserito nell’home page del sito comunale un link ad “ALLERTALOM” che permetterà di essere sempre informati sulle allerte meteo diramate da Protezione Civile.

«Inoltre, in caso di allerta, l’Ufficio Tecnico, di concerto con la Protezione Civile di Gavirate, provvederà a posizionare mezzi nei punti critici, atti a sgomberare prontamente eventuali detriti che potrebbero ostruire le tubature», concludono dal Comune.