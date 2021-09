A Gavirate nasce “sfanghiamoci” associazione dei cittadini colpiti dall’alluvione

I cittadini di Gavirate danno vita a un’associazione dal nome inequivocabile “sfanghiamoci”. Si tratta di un gruppo di residenti nei quartieri colpiti duramente dalle ultime alluvioni e che ha lanciato una raccolta di firme per poter organizzare un incontro pubblico e ascoltare il sindaco Silvana Alberio su un tema delicato.

Promotori sono dei cittadini che da tempo chiedono maggior impegno all’amministrazione. La raccolta firme ha prodotto in pochi giorni 150 adesioni. Il documento è stato così portato in Comune dove è stata anche richiesta una conferenza pubblica a cui potrebbe partecipare solo una trentina di residenti delle aree più colpite mentre gli altri seguirebbero in streaming.

Il sindaco Alberio si era già pronunciata nei giorni scorsi dopo aver saputo della raccolta firme: « Esiste già la possibilità di chiedere un’assemblea pubblica nel territorio di Gavirate. Non vedo perché mobilitarsi con una raccolta firme».

« L’obiettivo dell’incontro – spiegano i promotori – sarà quello di conoscere e discutere nel dettaglio i piani di emergenza da attuare nel brevissimo periodo (settimane), i progetti di messa in sicurezza idrogeologica del torrente Pozzolo nel medio periodo (mesi), nonché di ricevere un aggiornamento sul possibile risarcimento dei danni subiti dai privati. Data la situazione di persistente pericolo e conseguente grande preoccupazione dei cittadini. Ci auspichiamo che tale incontro possa svolgersi in tempi molto brevi.

L’associazione “Sfanghiamoci”, aperta ai cittadini delle aree alluvionate ha lo scopo di mantenere vivo il canale di informazione e dialogo tra i cittadini alluvionati e con l’amministrazione, anche oltre l’incontro richiesto dalla petizione.

Per informazioni e adesioni, scrivere a sfanghiamoci@gmail.com