Gazebo nelle frazioni e incontri tra i cittadini per la lista Comerio Attiva

È una campagna elettorale “strana” quella nei paesi con un solo candidato sindaco. Oltre a raccontare i punti del programma e a presentare i candidati, serve anche spiegare ai cittadini l’importanza di andare a votare per evitare il commissariamento. Così a Comerio la lista Comerio Attiva che presenta Michele Ballarini come candidato sindaco si sta muovendo per incontrare persone, enti, associazioni e realtà del territorio in vista del voto del prossimo 3 e 4 ottobre.

«In queste settimane stiamo incontrando molte persone del paese che ci hanno dimostrato vicinanza e supporto. In molti hanno espresso preoccupazione per il rischio commissariamento del Comune – spiega il candidato sindaco Ballarini -. In particolare, oltre alle persone incontrate al gazebo, abbiamo incontrato il cda dell’asilo, il cda della Casa di riposo Fondazione Borghi Sacconaghi e i rappresentanti delle associazioni del paese. Stiamo distribuendo il volantino cartaceo porta a porta, oltre a un foglio informativo sulla questione quorum».

Per essere eletti, i sindaci che si presentano senza rivali dovranno portare alle urne il 40% degli aventi diritto e ottenere il 50% dei voti.

Nel fine settimana del 25 e 26 settembre, l’ultimo prima della tornata elettorale, a Comerio sono stati organizzati alcuni gazebo nelle frazioni con i seguenti orari:

sabato 25, dalle 9 alle 10 e 30, gazebo in frazione Cugnolo;

sabato 25, dalle 10 e 45 alle 12, gazebo in frazione Mattello;

sabato 25 dalle 15 alle 16 in Piazza largo Emilio Ossola;

domenica 26, dalle 9 alle 10 e 30 gazebo in frazione Muro, giardinetti di via Mottarone;

domenica 26 dalle 11 alle 12 gazebo in zona parco Laugier.

«Come sempre siamo disponibili all’ascolto e al confronto, chi vorrà potrà trovarci ai gazebo, contattarci su Facebook e Instagram alla pagine “Comerioattiva” e oppure via mail comerioattiva@gmail.com», chiosa il candidato sindaco Ballarini.