Giornata mondiale dell’Alzheimer: a Luino approvata la convenzione con “Varese Alzheimer”

La giunta di Luino ha approvato la convenzione con l’associazione Varese Alzheimer, una realtà di cui si erano raccontate le attività già circa quattro mesi fa presso Palazzo Verbania, in occasione della presentazione della malattia e delle attenzioni e misure preventive che meritava.

«È volontà dell’amministrazione comunale – dice Elena Brocchieri, assessore ai Servizi Sociali di Luino – ampliare i servizi offerti, individuando una sede più ampia, nella consapevolezza che sia anche fondamentale far uscire dall’isolamento chi soffre di questa malattia, i suoi famigliari e care giver».

La convenzione del comune di Luino con Varese Alzheimer ha infatti lo scopo di ampliare i servizi di supporto per i malati di demenza e le loro famiglie, con l’intenzione finale di migliorare la qualità della vita e promuovere la dignità attraverso l’assistenza, l’informazione, la formazione e le manifestazioni sociali. In vista di questi obiettivi e delle indicazioni date dalla legge 328 del 2000, la quale prevede la valorizzazione in ambito sociale della rete integrata dei diversi soggetti che operano nel territorio di riferimento, il comune di Luino si è mosso in questa direzione approvando in giunta la convenzione con l’associazione Varese Alzheimer.

Ci sarà così la possibilità per i cittadini di Luino e per quelli dei comuni dell’ambito territoriale di avvalersi gratuitamente del supporto di Varese Alzheimer e dei suoi servizi: un servizio telefonico per informazioni pratiche e supporto emotivo , uno sportello informativo per avere dati aggiornati sulle risorse presenti sul territorio ( ambulatori UVA, centri diurni, RSA, badanti ..) e per avere chiarimenti su pratiche di invalidità o richiesta di presidi, e un centro di ascolto per fornire consigli sulla gestione pratica delle problematiche connesse alla malattia .

Inoltre, presso la sede dei servizi sociali di Luino, in via Ronchetto 2, si effettuano valutazioni neuropsicologiche con valutazione clinica del problema di memoria e formulazione di una diagnosi orientativa del disturbo, con monitoraggio nel tempo dello stesso. Ogni primo lunedì del mese fissando un appuntamento al numero 0332/813295.

In via di definizione ci sono anche i gruppi ABC di mutuo aiuto per i familiari dei malati. Questi gruppi, che nascono principalmente dall’esigenza delle famiglie di comprendere meglio la malattia, verranno condotti da un operatore opportunamente formato che creerà momenti di confronto inerenti ai problemi quotidiani che emergono durante la convivenza con un malato che ha deficit di memoria, come il riconoscimento di persone, di cose o disorientamento spazio/temporale. Hanno lo scopo di aiutare i partecipanti (familiari, amici, operatori coinvolti nella cura di persone malate di Alzheimer) ad uscire dal tunnel dell’impotenza e imparare a vivere in un contesto di relativo benessere.

Si può chiamare lo 0332/813295, la segreteria telefonica è sempre attiva anche per lasciare un messaggio. E’ stato attivato da poco anche un numero verde di aiuto , 800193726 , attivo il sabato e la domenica .