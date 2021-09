Giornata mondiale dell’Alzheimer, screening gratuito al Kinesis

Le demenze sono in forte crescita e rappresentano ormai una priorità per la salute pubblica globale. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione Mondiale della Sanità insieme all’Alzheimer Disease International, che prevede 7,7 milioni di nuovi casi all’anno (1 ogni 4 secondi), da qui al 2050 e una stima dei costi che si aggira intorno ai 600 miliardi di dollari all’anno.

In Italia sono oltre un milione le persone affette da demenza. Un disturbo che investe tutta la famiglia, si stima infatti che chi assiste parenti con questa malattia dedichi alla cura almeno 4,4 ore al giorno, con conseguenze importanti anche sul proprio stato di salute.

Il maggior fattore di rischio e’ l’età. Nei paesi industrializzati mostrano segni di demenza circa l’8% delle persone over65 e oltre il 20% delle over80. La maggior parte di loro sono donne. Per quanto la Demenza sia una malattia ancora in parte sconosciuta, è però risaputo che la diagnosi precoce può aiutare a rallentarne il decorso e migliorare la vita del paziente.

Per questo sabato 25 settembre il Centro Medico Polispecialistico Kinesis di Cardano al Campo propone uno screening gratuito per le persone con più di 65 anni, in collaborazione con la dottoressa Lina Alessandra Macchi, specialista in neurologia.

Prenotazione obbligatoria (0331.261225 – info@fisiokinesis.net), fino a esaurimento posti.