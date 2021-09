Giornata nera per gli incidenti: cinque in poche ore sulle strade della provincia

Cinque incidenti in poche ore sulle strade della provincia. Il più grave è avvenuto a Gallarate alle 14.30 dove un ciclista è stato investito in via Larga, nel quartiere di Cajello. L’uomo, un 63enne, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano: ha riportato traumi al volto, alla schiena e agli arti inferiori.

Pochi minuti prima a Varese c’era stato uno scontro tra un’auto e una moto dove è intervenuto l’elicottero per soccorrere un ragazzo 16enne ferito. Sempre nel capoluogo un paio d’ore prima si è verificato un tamponamento lungo il raccordo dell’autostrada A8 che ha coinvolto numerosi mezzi e persone, tra le quali due bambini.

A completare il quadro di una situazione difficili sulle strade della provincia ci sono stati uno schianto all’incrocio di Travedona Monate sulla statale 629, con tre persone ferite (Nello specifico alcuni automobilisti e residenti si sono accorti che da qualche giorno il semaforo presenta problemi seguiti al violento temporale che si è abbattuto sulla zona nella giornata di domenica e che ha lasciato lampeggiante l’impianto semaforico); e un incidente stradale a Clivio all’alba, quando un uomo di 61 anni è finito contro un ostacolo con la sua auto.