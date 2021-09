I giovani musicisti del Suzuki Music Center in concerto a Busto Arsizio

Sabato 18 settembre, nel parco di Villa Calcaterra a Busto Arsizio, si sono esibiti i giovanissimi musicisti del Suzuki Music Center, scuola di musica che utilizza il metodo Suzuki.

I piccoli strumentisti, dai 4 ai 14 anni, hanno suonato musiche di Bach, Weber, Bayly e Suzuki. Si è sensibilizzato il pubblico sull’importanza dell’educazione in tenera età attraverso la pratica musicale e si è parlato della vita del maestro Shinichi Suzuki, fondatore del metodo “della lingua madre”.

Tale metodo permette un’intesa tra il maestro di strumento e la famiglia in modo che il bambino cresca in un ambiente ricco di stimoli e rinforzi positivi. In tale ambiente si sono arricchiti i bambini che hanno suonato assieme con i loro piccoli strumenti: violini, viole, violoncelli, chitarre e flauto. L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio.