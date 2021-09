Gli appassionati di ciclismo sui muri del Varesotto in “stile Fiandre”

Si può pedalare sui “muri” (ovvero le salite dritte e ripide) che hanno reso famoso il Giro delle Fiandre senza spostarsi dalla Provincia di Varese? Sì, in un certo senso, grazie a una pedalata non competitiva che da qualche anno ha preso piede anche tra i Sette Laghi, la Varese Van Vlaanderen, che prevede un percorso ricco di asperità simili a quelle che si trovano nella leggendaria classica del ciclismo belga.

Quest’anno la Varese Van Vlaanderen si tiene domenica 19 settembre, giorno che coincide con l’inizio dei Mondiali organizzati proprio nelle Fiandre che culmineranno la domenica successiva con la gara su strada dei professionisti a Lovanio. La versione nostrana è organizzata dalla S.C. Orinese sotto l’egida federale e ha scelto come luogo di partenza e arrivo Cittiglio, per onorare la memoria del grande Alfredo Binda.

La formula è quella della randonnée: i partecipanti prendono il via singolarmente o in piccoli gruppi in un’ampia fascia oraria (tra le 7,30 e le 9,30) e pedaleranno secondo la propria “gamba”, ad andatura turistica e senza competizione. Due i percorsi disponibili: il “lungo” misura 82 chilometri e conta 14 “muri” (dislivello di 1.430 metri) mentre il “corto” di 73 chilometri permette di affrontare 10 “muri” (dislivello di 1.120 metri).

Per ulteriori informazioni sul tracciato si può accedere al sito ufficiale CLICCANDO QUI.

Le iscrizioni (che erano già disponibili durante altri eventi ciclistici) si raccolgono sabato 18 (dalle 14 alle 17) e domenica 19 (tra le 7,30 e le 9,30) al quartier generale della manifestazione, l’hotel ristorante “La Bussola” di Cittiglio. Il costo dell’adesione, per chi si iscrive sabato o domenica, è di 15 euro. Al termine della pedalata la stessa struttura permette agli iscritti di pranzare con il “menu del ciclista” a 10 euro.