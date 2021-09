Gli appassionati di moto Aermacchi celebrano i settant’anni del “Cigno 125”

Saltata per forza di cose l’edizione 2020, torna quest’anno il tradizionale raduno organizzato dal Registro Storico Aermacchi, l’associazione che riunisce gli appassionati possessori delle moto prodotte per tanti anni a Varese nei capannoni che oggi “sfornano” le più moderne MV Agusta.

Lo stop imposto dal Covid nel 2020 ha avuto un risvolto positivo, perché gli organizzatori hanno utilizzato il “budget” previsto per organizzare la festa (2.500 euro) per effettuare una donazione all’Ospedale di Varese proprio per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Un gesto utile per la collettività, approvato con entusiasmo dai componenti del club.

Ora, per fortuna, i soci possono tornare a ritrovarsi per mettere in mostra le proprie motociclette d’epoca, per confrontarsi, per girare sulle strade della nostra “terra di moto” e per onorare un passato di assoluto prestigio. Domenica 5 settembre, giorno fissato per il raduno, sarà infatti ricordato il “Cigno 125”, il mezzo che segnò l’ingresso di Aermacchi sul mercato delle due ruote. Il vero nome della moto era 125N ma venne ribattezzata “Cigno” per le sue forme da Zaira, la madre di Renzo Pasolini, pilota romagnolo legatissimo a Varese che morì in gara a Monza con Jarno Saarinen nel 1973.

Presentato al salone di Milano di fine 1950, il moto-scooter a ruote alte color marroncino fu un clamoroso successo commerciale tanto che la Macchi stentò inizialmente a soddisfare le richieste dei concessionari. Tanti visitatori della rassegna milanese furono addirittura disposti a versare allo stand dell’azienda un anticipo in contanti per assicurarsi un veicolo che piacque subito e che contribuì a salvare la ditta varesina assieme al motocarro MB1 nella difficile fase della ripresa post bellica. Da lì nacque una storia ricca di successi industriali e sportivi con 4 titoli mondiali conquistati negli anni Settanta con Walter Villa.

La 125N “Cigno” sarà quindi la protagonista della festa del 5 settembre che inizierà proprio sul piazzale della fabbrica della Schiranna, grazie alla concessione della famiglia Sardarov che oggi gestisce MV Agusta e, quindi, gli stabilimenti che dal ’51 servirono a produrre le Aermacchi progettate dal celebre ingegner Lino Tonti.

Un’immagine di un raduno degli anni scorsi

Dalle ore 9 sarà attiva l’esposizione delle moto mentre gli addetti alla segreteria del Registro si occuperanno delle iscrizioni alla manifestazione. Alle 11 è prevista la partenza per il tradizionale giro turistico in direzione del Brinzio, con il gruppo scortato da due staffette motociclistiche messe a disposizione dalla Polizia di Varese. Alle 13, di ritorno dal motogiro, il pranzo al ristorante “Vecchia Riva” (con prenotazione obbligatoria entro le ore 11 e iscrizioni riservate a 100 partecipanti). L’accesso alla fabbrica MV sarà riservato alle moto Aermacchi: le altre “storiche” presenti saranno esposte sul piazzale esterno.

La festa, alla quale collabora anche il Registro Storico Cagiva, avrà però un anticipo informale già nella giornata di sabato 4 settembre quando il parcheggio MV Agusta fungerà da ritrovo per chi arriva a Varese alla vigilia del raduno. Alle ore 20 è previsto un momento conviviale al pub “Full Stop” di Morazzone.

La festa delle Aermacchi darà il via ad un mese di settembre all’insegna delle due ruote a Varese: il 12 settembre sarà il turno del Motogiro benefico della Croce Rossa mentre nel fine settimana della coppa dei Tre laghi-Varese Campo dei Fiori (17-18-19) organizzato dal Vams, a cura di Varese Terra di Moto sarà allestita nel centro cittadino un’esposizione storica con le motociclette prodotte nel nostro territorio a partire dall’inizio del secolo scorso. Il mese motoristico si concluderà sabato 25 settembre con la decima rievocazione della Sei giorni di regolarità, anch’essa organizzata dalla Vams. E anche le Aermacchi saranno protagoniste di questi eventi.