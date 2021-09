Gli endorsement a Carlesso di Pd, Movimento 5 Stelle, Azione e Rifondazione a Fagnano

I partiti che sostengono la candidatura di Paolo Carlesso alla carica di sindaco di Fagnano Olona fanno i loro endorsement alla lista Solidarietà e Progresso che hanno contribuito a formare. Una scelta chiara che connota l’appartenenza al centrosinistra dello schieramento che si propone per la guida del paese della Valle Olona, dopo la turbolenta giunta Catelli.

Le motivazioni del Pd

Il PD di Fagnano sostiene convintamente la Lista Civica “Solidarietà e Progresso”: il nostro è un sostegno a donne e uomini impegnati nella costruzione di questa nuova casa comune del centrosinistra. Le fondamenta di questa realtà politica sono le nostre buone amministrazioni passate e il loro operato. Noi abbiamo voluto che nascesse questo progetto, anche partecipando attivamente al lavoro dei gruppi che hanno contribuito alla stesura del programma. Condividiamo i motivi che stanno alla sua base e che ne sono i capisaldi. Su questi punti si basa il nostro impegno a collaborare fianco a fianco:

• La ripartenza del paese, sbloccando i progetti strategici che sono stati fermi per troppo tempo, come la palestra di via Venegoni e la colonia elioterapica.

• La solidarietà che si realizza concretamente nei servizi indicati nel programma, come l’implementazione del poliambulatorio ATS, l’inclusione sociale degli anziani, i progetti per le scuole e i giovani. I ragazzi devono essere motivati a vivere il paese trovando occasioni di crescita culturale e supporto alle situazioni di disagio, dal fenomeno dei “neet” (giovani che non studiano né lavorano) ai disturbi dell’apprendimento fino all’inclusione degli studenti stranieri e delle loro famiglie.

• La tutela dell’ambiente in cui viviamo attraverso il consumo di suolo zero e la rigenerazione urbana: un’oculata pianificazione e un nuovo piano urbano del traffico sono le direttrici del nostro progetto che tiene conto dei danni provocati dal dissesto idrogeologico attraverso un’adeguata manutenzione delle sponde dell’Olona e del Tenore.



L’appoggio di Rifondazione Comunista

Il partito della Rifondazione Comunista con il suo circolo locale,sostiene ed è parte atitva nella grande famiglia del centrosinistra Fagnanese sin dai primi anni 2000. In più di 20 anni, con i nostri consiglieri comunali ed assessori eletti, abbiamo condiviso progetti comuni e contribuito a creare quei servizi che di fatto hanno reso la Fagnano attuale,un paese moderno e vivibile.

I valori della solidarietà, l’attenzione particolare per i soggetti più fragili, per le classi sociali più deboli e per le fasce meno protette, sono state da sempre la nostra bussola politica.

Noi crediamo nel valore del bene comune, nella tutela e nella valorizzazione del terirtorio e nell’ attenzione all’ambiente. Siamo da sempre antifascisti. Alle elezioni del 3-4 ottobre, sosterremo con forza la candidatura a sindaco di Paolo Carlesso, una persona seria e capace, sensibile e garante anche dei nostri valori e saremo ancora parte della lista di centrosinistra “Solidarietà e progresso”.



I perchè dell’ingresso del Movimento 5 Stelle

La risposta sta fondamentalmente nella premessa, essendo un gruppo libero da vincoli di partito (il movimento 5 stelle ha la caratteristica di non porre vincoli ai buoni propositi), abbiamo dialogato con le diverse forze in campo, e per ciò che riguarda, sostegno sociale, inclusione, ambiente, famiglia, digitalizzazione, sport, mobilità sostenibile, e molto altro, abbiamo concordato, che la lista “solidarietà & progresso” era a tutti gli effetti, ciò che più di ogni altra lista, si avvicinava all’idea di politica e cambiamento, per cui ci siamo sempre battuti. Siamo entrati a far parte del gruppo, con l’entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto, abbiamo partecipato alla stesura del nuovo programma, abbiamo dialogato con persone estremamente aperte, civili, e democratiche, questo ci ha convinto ancor di più, che la scelta fatta, è stata quella giusta. Da parte del movimento, e di tutte le altre forze in gioco, promettiamo ciò che abbiamo sempre mantenuto ai cittadini Fagnanesi, con un programma che non tradisce il nostro credo e il credo delle persone che ci hanno appoggiato in questi giá splendidi 7 anni a 5 stelle.

La scelta di Azione

Il comitato di Fagnano Olona in Azione fin dalla sua recente nascita ha sempre sostenuto la necessità di dover unire in un unico progetto le persone più competenti e lungimiranti di Fagnano che condividono un pensiero politico progressista e riformista.

Queste ultime due parole rappresentano lo spirito della lista “Solidarietà e Progresso”.

Solidarietà e Progresso, una lista che da grande attenzione sia alle tematiche sociali che a quelle di sviluppo e trasformazione del paese. L’ambizioso programma elettorale sarà la nostra linea guida durante il mandato amministrativo, sono diffuse le esigenze delle diverse realtà Fagnanesi: Scolastiche (palestra scuole E.Fermi), Culturali (mancanza auditorium), Sociali (assenza centro anziani), Ambientali (sversamento rifiuti), Sportive (campi a 5 “ex playground” in disuso, campo sportivo attualmente non fruibile). Non tutte queste esigenze saranno né di facile né di immediata soluzione, sappiamo però che lavorando e soprattutto programmando nel modo corretto i vari interventi, abbiamo ottime basi per poter trasformare il nostro paese in una città più vicina alle necessità dei cittadini. La politica è una cosa seria, scegliamo la competenza.