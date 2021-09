Gli ex carabinieri che “riforniscono”le Romite del Sacro Monte di Varese

Il Monastero delle Romite Ambrosiane risale al XV secolo e si trova nella località Santa Maria del Monte sopra Varese – Sacro Monte di Varese. Qui una Comunità di suore di clausura opera nella preghiera e nel lavoro.

L’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo ANC di Somma Lombardo ha dato un concreto sostegno alla Comunità religiosa: nei giorni scorsi il presidente dell’Associazione sommese, Domenico Rossi, il presidente onorario Cav. Alberto Marino, i soci Aldo Fortino e Claudio Scardoni con il socio Cav. Carlo Massironi, esponente di Fondazioni e di Organizzazioni del Terzo Settore, hanno portato al Monastero un consistente carico di generi alimentari particolarmente necessari in questi momenti raggiungendo la località con i due automezzi di cui dispone l’Associazione.

“Il clima di serenità e l’incantevole scenario che si può ammirare dalla piazza del Sacro Monte hanno reso ancora più gratificante l’iniziativa svolta che ha avuto sentiti ringraziamenti dalle Suore per il dono ricevuto”.

Si è trattato di una delle tante attività svolta dalla Sezione sommese di ANC che è molto ben inserita nella Comunità locale e che collabora attivamente con le autorità. La Sezione è stata fondata nel 1934 ed è tra le più storiche in Italia.

Ai servizi svolti in convenzione con i Comuni di Somma Lombardo, Arsago Seprio e Casorate Sempione in collaborazione anche con la Polizia Locale, Istituti Scolastici ed altri Enti, si è aggiunta la continua presenza nei Centri della provincia per le vaccinazioni anti covid. La presenza nei mercati settimanali, al Castello Visconti di San Vito, nelle manifestazioni e le attività sociali e culturali sono alcune delle attività svolte dai numerosi Soci in modo totalmente volontario.

A.N.C. Sezione di Somma Lombardo