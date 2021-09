Gli industriali pronti a far ripartire Varese, la Svizzera dice sì ai matrimoni gay e lo sport nel podcast del 27 settembre

Le principali notizie di lunedì 27 settembre

Si è tenuta all’Hangar Sea Prime di Malpensa l’assemblea dell’Unione industriali della provincia di Varese. Una scelta non solo simbolica perché, come ha sottolineato il presidente Roberto Grassi, Malpensa pur avendo subito danni enormi a causa della pandemia, rimane uno dei punti di forza del territorio. Il presidente degli industriali nella sua relazione ha parlato delle luci e delle ombre che caratterizzano, in questa fase di cambiamento, la manifattura varesina, invitando politici e forze sociali a ricostruire una visione unitaria della provincia.

Ci sono le fresche vittorie di Tokyo e un pizzico di tradizione sportiva che da anni vede Varese come culla di numerose discipline, ma anche la capacità organizzativa e di fare sistema: un mix di elementi che laurea la terra dei laghi nella prima posizione in Italia come provincia sportiva nella classifica pubblicata dal Sole24Ore. Varese scala tutte le posizioni e sulle 36 classifiche parziali si piazza per 12 volte fra le prime 10. La provincia è prima nell’indicatore legato alle strutture sportive, e a spiccare è anche l’altissimo numero di società dilettantistiche – 1.800 – con centri di eccellenza per diverse discipline “minori“. Importante traino di questo risultato è la Varese Sport Commission di Camera di Commercio.

Una votazione che andrà a cambiare la vita quotidiana di moltissime coppie omosessuali in Svizzera. Il voto ampiamente favorevole di domenica 26 settembre al “matrimonio per tutti”, permetterà di aprire le porte del matrimonio civile anche alle coppie dello stesso sesso. Oltre al riconoscimento giuridico della relazione, le nuove regole avranno una serie di riflessi nella vita quotidiana. La più rilevante è che le coppie gay sposate, in Svizzera, potranno adottare un bambino. Le donne sposate potranno accedere inoltre alla donazione di sperma in Svizzera e il bambino avrà il diritto di conoscere l’identità del donatore all’età di 18 anni. Entrambe le donne saranno riconosciute come madri dalla nascita. Resta vietata invece la possibilità della maternità surrogata.

Ci saranno anche due ragazzi dell’istituto Don Milani di Tradate tra i “magnifici dieci”, gli studenti italiani che mercoledì 29 settembre voleranno negli Emirati Arabi per rappresentare la scuola italiana a Expo Dubai.L’esposizione universale, che avrebbe dovuto svolgersi l’anno scorso ma è stata rinviata a causa della pandemia, si terrà dal 1º ottobre al 31 marzo 2022. Il tema previsto per l’Esposizione è Connecting minds, creating the future (collegare le menti, creare il futuro) e uno dei temi centrali non poteva che essere l’emergenza climatica. Ed è proprio su questo tema si concentra l’attività che i due giovani tradatesi insieme agli altri otto studenti italiani andranno a svolgere

Saranno 13 le squadre al via della prima edizione della Tre Valli Varesine Women di ciclismo, la gara femminile che si disputerà martedì 5 ottobre nelle ore precedenti la 100a edizione della classica in versione maschile. Lo ha annunciato la Società Ciclistica Alfredo Binda: il gruppo comprenderà la squadra World Tour della Alé BTC Ljubljana della ex iridata Tatiana Guderzo e tutte le migliori formazioni di matrice italiana. Al via anche la Valcar con la varesina Silvia Pollicini.

In campo maschile scatta il Giro di Sicilia che inaugura una lunga serie di gare in terra italiana tra cui la Coppa Bernocchi di Legnano e, appunto, la Tre Valli Varesine. In Sicilia gareggeranno anche il tainese Alessandro Covi e il besnatese Edward Ravasi. Quest’ultimo fa parte della Eolo-Kometa che punta a fare bene sulle strade isolane.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify