Golf Club Varese in festa per Francesca Pompa: campionessa d’Italia giovanile

Risultato di prestigio per il Golf Club Varese: sul campo del “Le Fonti” di Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna, la giovane Francesca Pompa si è laureata campionessa d’Italia di categoria Ragazze, aggiudicandosi il Trofeo Roberta Bertotto.

Pompa, classe 2005, considerata atleta di interesse nazionale, non ha tradito le attese e con questo risultato si è messa alle spalle anche una stagione nella quale ha dovuto superare alcuni guai fisici al polso e alla caviglia. Problemi che non la hanno fermata sui green bolognesi dove ha letteralmente dominato la scena.

La 16enne varesina ha infatti concluso in testa la fase di qualificazione, che prevedeva 36 buche per compilare il tabellone della seconda parte di gara, quella disputata con la formula del “match race” a eliminazione diretta. A questo punto “Francy” ha superato i sedicesimo contro Lorena Rossettini per 3&2 sconfiggendo poi in successione Priya Latchayya agli ottavi (4&3), Paris Appendino nei quarti alla 19a buca ed Emma Lundgren in semifinale alla 20a buca.

Nella finale per il tricolore infine, Pompa si è imposta per 3&2 su Giulia Foresta mettendo termine a una gara perfetta ma anche a un’estate memorabile per la sua società. Non era infatti mai accaduto che il Golf Club Varese conquistasse nella stessa stagione, e a poche settimane di distanza, sia il titolo di campione d’Italia Match Play in campo maschile con Davide Buchi sia in campo femminile con Francesca Pompa.