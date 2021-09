Gran Fondo e Tre Valli Varesine di ciclismo: le strade chiuse a Varese città

La lunga serie di eventi dedicati al ciclismo a Varese e provincia è alle porte e con essi scattano una serie di limitazioni alla viabilità ordinaria per consentire di svolgere in sicurezza le diverse manifestazioni. Sabato 2 e domenica 3 ci saranno le Gran Fondo amatoriali, martedì 5 la 100a Tre Valli Varesine, preceduta dalla 1a Tre Valli Women al mattino. Ecco il dettaglio.

SABATO 2 OTTOBRE

Si disputa: Gran Fondo Tre Valli a cronometro (amatoriale) dalle 14 alle 18

Dalle 14 di venerdì 1 ottobre alle 24 di sabato 2 ottobre: chiuso Largo Martiri della Libertà.

Sabato 2 ottobre (dalle 12.00 alle 20.00) chiuse le vie Albani (tratto tra largo Martiri della Libertà e via Ferraris), via Ferraris (tra viale Valganna e via Butti), via Butti, viale Valganna, viadotto Valganna SS 712, via Appiani, via Galdino da Varese.

DOMENICA 3 OTTOBRE

Si disputa: Gran Fondo Tre Valli (amatoriale) in linea con partenza dalle 9

Dalla mezzanotte di sabato 2 alle 14,30 di domenica 3: chiusura di Via Sacco

Dalle 03.00 alle 14.30 chiuse via Bernascone (tra via Manzoni e largo Sogno); largo Sogno, via Marcobi, piazza Montegrappa, via Staurenghi, via San Francesco d’Assisi, via Lonati, Piazza della Motta, viale Sant’Antonio.

Dalle 8.30 di domenica fino al passaggio della vettura di fine corsa saranno chiuse in uscita dal territorio comunale via Veratti, piazza Beccaria, viale Aguggiari, viale Ippodromo, viale Valganna.

Dalle 11.00 alle 14.30 di domenica saranno chiuse in entrata via Vigevano, via del Molino, via Valle Luna, largo della Pesa, via Giordani, via Piemonte, via Sanvito. Le vie d’Adda e B. Marcello saranno chiuse, escluso i residenti, fino all’incrocio con via Sanvito. Dalle 03.00 alle 14.30 di domenica chiusura temporanea per le vie Robbioni e Staurenghi, mentre per il tempo necessario al passaggio della gara saranno chiuse viale Valganna, via dei Mille, via Butti e via Ferraris.

MARTEDI’ 5 OTTOBRE

Si disputano: 100a Tre Valli Varesine (professionisti) – 1a Tre Valli Women (elite femminile).

La gara femminile entra a Varese tra le 10,25 e le 10,35 e si conclude verso mezzogiorno.

La gara maschile entra a Varese tra le 12,30 e le 12,50 e termina intorno alle 16,45.

I divieti di transito scatteranno 30′ prima dell’ingresso della gara in città e per tutta la durata della manifestazione sino al segnale di fine corsa.

Le vie interessate dalla Tre Valli Women:

L’ingresso nel territorio di Varese avviene da Buguggiate sulla SP1 Lungolago di Capolago. Poi si procede su SP1 Lungolago della Schireanna, rotatorie SP1, via Vigevano, via Macchi, via Dezza, via Maestri del lavoro, piazza Bossi, via Daverio, la rotatoria di via Daverio, via Daverio, via Trentini, largo Ferrarin, via Ghiringhelli, piazzale Libertà, via XXV Aprile, via Sanvito, via Sacco.

Il circuito cittadino (4 giri) prevede il passaggio in via Sacco, via Marcobi, piazza Montegrappa, via Veratti, piazza Beccaria, viale Aguggiari (tra piazza Beccaria e via Montello), via Montello (tra viale Aguggiari e via Marzorati), via Guercino, via Marzorati, largo Mons. Pigionatti, via Crispi, via Castoldi, via Sanvito, via Piemonte, via Giordani, largo della Pesa, via Valle Luna, via del Molino, via Vigevano, via Macchi, via Dezza, via Maestri del lavoro, piazza Bossi, via Daverio, via Trentini, largo Ferrarin, via Ghiringhelli, piazza Libertà, via XXV Aprile, via Sanvito, via Sacco.

Le vie interessate dalla Tre Valli Varesine Pro:

L’ingresso nel territorio di Varese avviene da Buguggiate sulla SP1 Lungolago di Capolago. Poi si procede sul lungolago della Schiranna, poi la rotatoria SP1, via Vigevano, via Macchi, via Dezza, via Maestri del lavoro, piazza Bossi, via Daverio, la rotatoria di via Daverio, via Trentini, largo Ferrarin, via Ghiringhelli, piazzale Libertà, via XXV Aprile, via Sanvito, via Sacco.

Il giro corto sul circuito cittadino (otto giri) passerà per via Sacco, via Marcobi, piazza Montegrappa (rotatoria), via Veratti, piazza Beccaria, viale Aguggiari (tra piazza Beccaria e via Montello), via Montello (tra viale Aguggiari e via Montello), via Marzorati, Largo Mons. Pigionatti, via Crispi, via Castoldi, via Sanvito, via Piemonte, via Giordani, largo della Pesa, via valle Luna, via del Molino, via Vigevano, via Macchi, via Dezza, via Maestri del lavoro, piazza Bossi, via Daverio, rotatoria di via Daverio, via Daverio, via Trentini, largo Ferrarin, via Ghiringhelli, piazza Libertà, via XXV Aprile.

Il nono giro sul circuito cittadino (giro lungo) scatta da via Sacco, via Marcobi, piazza Montegrappa (rotatoria), via Marcobi, via Veratti, piazza Beccaria, viale Aguggiari, via Montello, via Marzorati, largo Mons, Pigionatti, via Crispi, via Castoldi, via Sanvito, via Piemonte, via Giordani, largo Della Peaa, via Valle Luna, via Del Molino, via Vigevano, SP1 Lungolago di Calcinate, rotatoria SP1/via Ettore Ponti, ingresso nel territorio comunale di Casciago, rientro nel territorio di Varese percorrendo via Caracciolo, via Sanvito, via Sacco, e ripetizione del nono giro.

Al termine del decimo giro arrivo in via Sacco per termine gara, prevista tra le 16.20 e le 17.20.

Tutti provvedimenti entreranno in vigore con la posa della segnaletica stradale verticale per informare i cittadini prima dell’orario previsto.