Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro dal 15 ottobre: “Coinvolte 23 milioni di persone”

Il green pass diventa obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro. Il Consiglio dei Ministri ha infatti dato il via libera all’unanimità al nuovo decreto legge per l’estensione del certificato verde a tutti i luoghi di lavoro. «La novità è che è una strategia universalistica -ha commentato il ministro Renato Brunetta- perchè andiamo a toccare tutto il mondo del lavoro pubblico e privato e per il privato dipendente e autonomo, un insieme di 23 milioni di lavoratori». Il provvedimento entrerà in vigore il 15 ottobre prossimo e rimarrà valido fino al 31 dicembre.

Chi non dovesse presentare la certificazione sarà sospeso, non licenziato. Il provvedimento di sospensione scatterà subito per i lavoratori privati, mentre per i dipendenti pubblici avverrà dopo cinque giorni. Nel testo si legge infatti che per i lavoratori privati se “comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.

Nel settore pubblico l’obbligo varrà per il personale “delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale”.

L’obbligo di Green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori privati, dunque sono inclusi gli autonomi e i collaboratori familiari. In questo caso la norma dispone infatti che “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde”.

Sul tema tamponi il governo ha accolto la richiesta degli enti locali sulla durata di validità del tampone che sarà di 72 ore per i test molecolari. La gratuità sarà però prevista solo per gli esenti previsti dalla circolare del ministero della salute