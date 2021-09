“Guardare la vita con gli occhi del cuore”: Daniele Cassioli ospite a Casciago

È un appuntamento speciale quello organizzato dalla Comunità Pastorale Sant’Eusebio per la serata di giovedì 30 settembre a partire dalle ore 20,45. Nell’ambito dei festeggiamenti per i 25 anni di fondazione della comunità (che comprende le parrocchie di Casciago, Luvinate, Barasso e Morosolo) è stato organizzato un incontro con Daniele Cassioli, il campione paralimpico di Gallarate che in carriera ha vinto decine di titoli nazionali e internazionali di sci nautico.

L’incontro si tiene nella chiesa dei Santi Agostino e Monica a Casciago e si intitola “Guardare la vita con gli occhi del cuore”. I riferimenti alla vista non sono casuali. Daniele è cieco dalla nascita ma nel suo percorso personale e sportivo ha saputo affrontare la propria disabilità in molteplici modi: oltre a essere campione di sci nautico si è laureato in fisioterapia (ha anche lavorato con questo ruolo in alcune importanti realtà sportive), si è diplomato in pianoforte al conservatorio e si è cimentato come dj.

Inoltre Cassioli ha una vivace attività organizzativa e dirigenziale: ha infatti fondato l’associazione sportiva dilettantistica Real Eyes Sport con cui promuove l’attività sportiva di bambini e ragazzi con disabilità visive, è membro del CIP (il Comitato Italiano Paralimpico) e presidente onorario di Piramis Onlus. Una realtà bresciana che si occupa di molteplici attività benefiche, con la quale ha realizzato una serie di interviste video con sportivi e imprenditori nel corso della pandemia.

Infine è anche autore del libro “Il vento contro” uscito nel 2018, che Daniele presentò anche in una intervista nella redazione di VareseNews.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti e, spiegano gli organizzatori, «in particolare ai giovani per aiutarci ad affrontare con coraggio e speranza le sfide e i limiti che la vita ci mette davanti». L’incontro ha il patrocinio dei Comuni di Casciago, Luvinate e Barasso.