Guardati intorno e mandaci la foto del tuo panorama del cuore

Panorami da ammirare, contemplare e scoprire. Le bellezze che ci circondano sono elementi unici e preziosi che fanno parte del nostro patrimonio storico, culturale e ambientale. Luoghi nei quali scoprire le meraviglie della natura in tutta la sua potenza e bellezza. Luoghi che conservano tradizioni e leggende, ma anche ricordi. Ogni panorama è unico e lo diventa ancora più attraverso gli occhi di chi lo guarda.

Domenica 12 settembre il Fai Fondo Ambiente Italiano festeggia l’ottava edizione della Giornata del Panorama con moltissimi eventi nei beni di tutta Italia. Un’occasione per “guardarsi intorno” con più attenzione e meraviglia del solito, osservando il bello che il nostro Paese ci offre. – Scopri gli appuntamenti

Festeggiamo insieme al Giornata del Paesaggio?

Mandaci uno scatto con il panorama che ami di più della provincia di Varese alla mail agenda@varesenews.it. Le foto verranno raccolte e pubblicate in una galleria sul quotidiano online, sulla nostra pagina Facebook e su Instagram dove potrete votare la foto che vi piace di più.

LA GIORNATA DEL PANORAMA NEI BENI DEL FAI

Gli appuntamenti del Fai-Fondo Ambiente Italiano in occasione della Giornata del Panorama si terranno in tredici dei suoi Beni in dieci regioni a cui si aggiunge l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal FAI.

Durante la giornata sono in programma attività ricreative e di piacevole svago, ma anche e soprattutto attività culturali, con passeggiate e visite guidate che avranno come protagonista indiscusso il patrimonio di ambiente e paesaggio dentro e fuori questi siti, fatto di mare, monti, borghi, campi coltivati, boschi e aree naturalistiche ricche di flora e di fauna. Una vera e propria immersione in 14 affascinanti paesaggi dalle peculiarità uniche, che potranno essere guardati “da lontano” ma anche scoperti “da vicino” seguendo, se lo si vorrà, gli itinerari guidati o suggeriti e che toccheranno i principali luoghi di interesse di ciascun territorio.

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione da effettuare tramite il sito www.giornatadelpanorama.it, dove sarà possibile consultare il programma completo, con orari e costi delle attività. In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.