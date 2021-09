Il gusto della vita è dono. Dante e la buona cucina a sostegno di Nonsolopane

Squadra che vince non si cambia, soprattutto se persegue il bene, il buono e il bello. Il professor Franco Nembrini, esperto e grande divulgatore di Dante Alighieri, e lo chef – anche se lui preferisce la parola cuoco – Alessandro Garzillo, uno che ha lavorato con i grandi della cucina da Marchesi a Cracco, passando per Ducasse e Crippa, ritornano questa volta in presenza con una cena conviviale a sostegno del Banco di solidarietà alimentare Nonsolopane. A condurre la serata “Il gusto della vita è dono ” sarà il regista teatrale Andrea Chiodi che già nella precedente “puntata”, fatta in videoconferenza a causa del Covid, aveva dialogato con Nembrini e Garzillo del sommo poeta e dell’arte della buona cucina.

«Dopo la pandemia – spiega Andrea Benzoni, presidente del Banco di solidarietà alimentare Nonsolopane – abbiamo voluto proporre questo momento per incontrarsi ancora a cena e poter raccontare di persone all’opera: Garzillo ha studiato i piatti “danteschi”, Nembrini ha lanciato il libro di dante sul Paradiso e il Banco ha continuato la sua opera senza fermarsi, magari inventando modalità diverse, ma sempre in campo per il bene, il bello e il buono».

L’associazione Banco di solidarietà alimentare Nonsolopane è nata oltre vent’anni fa dal desiderio di andare incontro a chi vive nel bisogno, partendo dalla necessità più concreta: quella alimentare. Oggi raggiunge più di 700 famiglie e vede il coinvolgimento di oltre 200 volontari, che svolgono le varie attività, fra cui la consegna periodica del pacco di generi alimentari ai soggetti bisognosi direttamente a casa.

“Il gusto della vita è dono 2”, questa volta in presenza, si terrà mercoledì 6 ottobre alle 19 e 45 al Palace Grand Hotel di Varese (via Manara 11), il costo della cena è di 100 euro. Obbligatorio il Green pass

Prenotazioni su eventbrite:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-gusto-della-vita-e-dono-173717302127