“Habemus navem”: Varese una serata sul progetto ResQ People saving people

Si terrà questa sera, mercoledì 15 settembre, alle 20,45 in Sala Montanari (in via Bersaglieri 1) una serata di “restituzione” e di presentazione del progetto di ResQ – People saving people per acquistare e mettere in mare una nuova nave di soccorso per il salvataggio dei migranti.

La nave umanitaria è stata acquistata e ora l’associazione presenta il progetto anche a Varese.

Alla serata, che si svolge con il patrocinio del Comune di Varese, partecipano Giacomo Franceschini, Cecilia Guidetti e Francesca Mineo, mentre in collegamento video ci sarà Cecilia Strada con video e racconti della prima missione della ResQ People.

Ingresso libero.