Da Herbie Hancock all’Esperanto, torna il Besnate Jazz Festival

Ritorna l’appuntamento con il Jazz a Besnate: sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 settembre il “Besnate Jazz Festival” giunge alla quarta edizione (in foto: Besnate Jazz Festival 2020), un fatto che costituisce un grande successo per una manifestazione culturale di un piccolo Comune.

«Parafrasando Stanislavskij – afferma l’assessore alla Cultura Giuseppe Blumetti – non esistono piccoli Comuni ma solo piccoli Assessori e Sindaci o direttori artistici, nel nostro caso Max De Aloe: pericolo scongiurato».

Besnate Jazz Festival, il programma

11 settembre – Chromakeys, un quartetto che propone un sound sospeso tra jazz, rock e funk.

Luciano Zadro, Max De Aloe, Max Tempia e Rino di Pace proporranno brani di Steve Wonder, Paul Simon, Marcus Miller, George Benson, Herbie Hancock, oltreché altri originali, mostrandoci la grande capacità di sintesi e la sovrana indifferenza del jazz verso la volontà di “recintare” la musica nelle gabbie dei generi.

12 settembre – Il trombettista Luca Aquino, uno dei più affascinanti della scena europea, presenta “Icaro solo” album figlio di un’intuizione sperimentale: far dialogare acusticamente il proprio solitario strumento con gli spazi e le architetture della chiesa sconsacrata di S. Agostino nella sua Benevento.

13 settembre – Esperanto Duo di Luca Falomi e Riccardo Barbera si ispira appunto all’Esperanto, idea utopica di una lingua che faccia dialogare i popoli tutti nella Speranza (Esperanto) di una casa comune di pace e comprensione. Il Jazz questo tenta di fare e la musica di Falomi e Barbera esalta le sue innate capacità di contaminazione, sintesi e ricerca.

I concerti si svolgeranno sul sagrato della chiesa di S.Maria del Castello e in caso di pioggia sotto il loggiato del palazzo comunale in piazza Mazzini. Inizio ore 21.30. Ingresso gratuito. Saranno chiaramente adottate tutte le misure sanitarie anti Covid.

Accesso (con buon anticipo) con GreenPass e prioritario per chi si è prenotato a demografici@comune.besnate.va.it