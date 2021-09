Il ministro Giorgetti a Castellanza per sostenere Angelo Soragni, candidato sindaco con il Centrodestra unito

Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, a Castellanza, per incontrare Angelo Soragni, il candidato sindaco del “Centrodestra Unito per Castellanza – Soragni Sindaco” e i candidati consiglieri della lista.

Nonostante il tempo particolarmente inclemente – era da poco terminato il violentissimo temporale che anche a Castellanza ha causato allagamenti in molte parti della città – anche numerosi cittadini sono intervenuti per assistere all’incontro.

Giorgetti ha ascoltato con attenzione Angelo Soragni illustrare i punti qualificanti del suo programma, riscontrando numerosi elementi che ha giudicato “molto interessanti, perché dimostrano una visione chiara delle priorità per Castellanza”.

Dimostrando una precisa conoscenza del territorio, ha apprezzato elementi contenuti nel programma elettorale del Centrodestra relativi al sostegno allo sviluppo di start-up: dove ci sono università le possibilità di avviare nuove attività imprenditoriale caratterizzate dalla innovazione sono maggiori.

Infine, accanto alla necessità di disegnare una chiara visione per lo sviluppo e la crescita della città, il ministro ha sottolineato l’importanza di saper rispondere rapidamente anche ai problemi contingenti che assillano i cittadini: criticità come le “puzze” che assillano molti castellanzesi, ad esempio, devono essere una priorità, ed occorre che il nuovo sindaco si faccia carico di individuare modalità di soluzione efficaci e veloci.

Infine, il ministro ha tenuto a ribadire la rilevanza di Castellanza in provincia di Varese, sia perché è tra le città più popolose della provincia, sia per le importanti realtà industriali e di servizi, oltre alle università, presenti in città, sottolineandone anche la rilevanza “politica” per gli equilibri del territorio provinciale.