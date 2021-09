Impresa per la Nova Race di Jerago: Guidetti e De Luca danno alla Honda il primo successo in GT3

È una vittoria a suo modo storica quella colta ieri – domenica 5 settembre – sul Circuito di Imola dalla Nova Race, la scuderia automobilistica di Jerago con Orago impegnata nel CIGT, il Campionato Italiano Gran Turismo (in versione Sprint). I piloti Jacopo Guidetti e Francesco Massimo De Luca hanno infatti dato il primo successo tricolore nella classe regina (la GT3) alla Honda NSX, il bolide giapponese messo a punto dalla Jas Motorsport e presentato in pista proprio da Nova Race.

Un successo arrivato sul filo di lana nella Gara2 della prova imolese: De Luca stava portando la Honda sul podio in terza posizione assoluta (dopo una gara vissuta da protagonisti da entrambi i piloti) quando davanti a lui durante il giro finale – nel corso di un doppiaggio complicato di una Porsche di categoria inferiore – i due leader della corsa sono incappati in un incidente. Di Amato (Ferrari – RS Racing) è finito fuori pista mentre Frassineti (Lamborghini – Imperiale) ha danneggiato l’anteriore sinistro e ha raggiunto il traguardo ma solo in quarta posizione. Dopo sei gare quindi, la NSX di Nova Race ha centrato il bersaglio grosso oltre a trionfare tra le vetture GT3 di classe ProAm. Podio assoluto di assoluto prestigio completato dall’Audi di Ferrari-Agostini e dalla Bmw di Comandini-Zug.

«La pole position di Monza era stata uno splendido risultato, ma tra un giro davanti a tutti e una gara conclusa davanti a tutti il passo non è breve – racconta un raggiante Nicola Sinigaglia, team principal della scuderia varesina – Oggi ci siamo riusciti, grazie al grande sforzo di tutti quelli che hanno lavorato e creduto in questo impegno in GT3». Il risultato di Guidetti-De Luca è stato affiancato da quello dell’altra NSX gestita da Nova Race e affidata a Erwin Zanotti e allo spagnolo Jorge Cabezas Catalan, sesti assoluti in Gara2 e primi di categoria GT3 AM nella quale erano stati terzi in Gara1 al sabato.

Molto bene anche il varesino Luca Magnoni affiancato da Diego Di Fabio: i due – su Mercedes AMG – hanno vinto in classe GT4 AM al sabato e si sono piazzati secondi alla domenica. Doppio secondo posto infine per Nova Race in GT4 PRO AM con Ferri e Bettera sempre su Mercedes AMG.