Inaugurata la Varese Design Week: tutti gli eventi, da Biava alla colazione al cinema

Eventi, incontri, installazioni e cinema: questa è la settimana varesina del design, che da sei anni porta alla nostra Città momenti dedicati alla bellezza, all’innovazione e, perché no, anche alla provocazione.

Con l’inaugurazione – avvenuta nella mattina del 23 settembre alla presenza di organizzatori, sponsor e autorità – del labirinto diffuso, visibile in un percorso che attraversa il centro di Varese da piazza Monte Grappa ai Giardini Estensi, l’evento condurrà i visitatori alla scoperta di nuove visioni per la città del futuro, in cui green, sostenibilità e inclusioni sono valori fondanti.

Da giovedì a domenica sarà possibile visitare l’esposizione di oggetti di design presso il Temporary 2021 nella sede dell’ufficio della consulenza finanziaria di Banca Widiba in Via Staurenghi 11.

Un spettacolare sorpresa è quella dell’installazione realizzata nel cuore di Varese presso il Cortile di via Cattaneo: qui l’azienda Caielli e Ferrari, leader nel Design e nel Lifestyle, propone un allestimento outdoor di prodotti Queebo che sono stati presentati all’ Università Statale in occasione della Milano design week .

Tra i tanti ospiti speciali anche Ettore Mocchetti, storico direttore di AD e l’architetto svizzero Carlo Rampazzi, che in occasione del loro incontro, domenica 26 settembre presso la Fondazione Marcello Morandini, animeranno un’interessante conversazione sul design.

BIAVA, L’ARTE E MOLIERE IN BICICLETTA: GLI EVENTI SPECIALI DELLA VARESE DESIGN WEEK

Il programma della Varese Design Week 2021 prevede anche tre eventi speciali, per un pubblico non solo appassionato di design:

Venerdì 24 settembre alle 21:00 il cantante varesino Biava suonerà live nella sede della tensostruttura dei Giardini Estensi.

Sarà un evento con finalità benefica destinato alla raccolta fondi a favore della Comunità Il Pezzettino.

“Dopo due anni in cui ho suonato principalmente in camera mia, da solo, tranne che per alcune piccole parentesi in cui in realtà sono stato una comparsa, avevo quasi dimenticato di tutto il lavoro e del piacere che da suonare. Ora finalmente posso tornare sul palco, a fare quello che amo, ed è come tornare a casa – ha affermato il cantante, Alessandro Biavaschi – ‘Biava’ è un progetto indipendente, nel quale scrivo e produco le mie canzoni in modo autonomo. Scrivo e suono la chitarra fin da quando ero un ragazzino, sono cresciuto suonando pop punk, alternative rock ed emo durante tutta l’adolescenza. Nel 2017 mi avvicino al mondo It Pop italiano, inizio a scrivere musica in italiano

durante gli studi di produzione musicale a Milano e nel 2020 pubblico il mio primo brano ‘Binari’.”

Ingresso gratuito su prenotazione a questo link.

Sabato 25 settembre alle 11:00 la Galleria Manzoni ospiterà l’artista Fausto Roma, di fama internazionale, che ci regalerà una spettacolare performance estemporanea.

In chiusura, un evento dedicato agli amanti del cinema: Domenica 26 settembre al Cinema Teatro Nuovo alle10:00 Les petits déjeuners du cinéma della Varese Design Week Prima Colazione e visione del film “Molière in bicicletta”.

Per tutti gli eventi sarà necessario essere in possesso di Green Pass.