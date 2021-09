Incendio in un’abitazione di Osmate, Vigili del Fuoco al lavoro

Vigili del Fuoco in azione a Cadrezzate con Osmate nella mattinata di oggi, domenica. Un incendio sta interessando un’abitazione di via Marconi inserita in un contesto di villette a schiera. Le fiamme sarebbero partite dal balcone al piano rialzato e avrebbero intaccato anche il tetto che sta andando a fuoco per intero. Diverse le squadre di pompieri sul posto, provenienti da Varese. Non si segnalano feriti.

Alle 12 sul posto erano presenti venticinque operatori e otto automezzi. L’incendio si è esteso anche ad alcune abitazioni adiacenti.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto dalle sedi di Somma Lombardo, Ispra, Busto/Gallarate e Varese con: tre autopompe, due autobotti, due fuoristrada e un carro aria (automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile). Le operazioni sono in corso. Seguono aggiornamenti.

(foto e video del nostro lettore Daniele)