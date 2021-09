Inizia la festa patronale di Schianno, sette giorni di cibo, sport e riflessioni

Prenderà il via domani, lunedì 13 settembre, la Festa Patronale dell’Addolorata. Anche quest’anno il Covid e le restrizioni non hanno impaurito e, con grande impegno e passione, i volontari hanno organizzato questa festa per ri-trovarsi di nuovo insieme e per trovare quella spensieratezza che tanto è mancata, sempre ricordandoci di rispettare tutte le norme di distanziamento e le misure igienico sanitarie adeguate.

La settimana inizierà con un buon fritto misto da gustare tifando la squadra del cuore, impegnata nei quarti di finale del torneo di calcio a 7, arrivato ormai alla sua settima edizione. Questa è un’edizione particolare perché è stata organizzata in memoria del Cenda, Diego Cendaroni, scomparso pochi mesi fa.

Martedì 14 serata riflessiva con le confessioni nella chiesa di S.Giorgio e al termine, tisane e brioches della pasticceria Sara & Mariano. Mercoledì 15 sport e cucina si ritrovano: serata piadine e pizza e semifinali del torneo. In chiesa alle ore 21 assemblea parrocchiale CAE.

Giovedì 16 torna la tanto richiesta paella e sangria e dalle ore 21 concerto intervista con i The Sun che tornano dopo parecchio tempo in provincia di Varese. Venerdì 17 tradizionale appuntamento con Schianno Food “angoli di specialità e gusto”: polenta con bruscitti o zola, trippa, gnocco fritto con tagliere di salumi, spatzle, dolci della Pasticceria Sara & Mariano e tanto altro.

Sabato 18 super-stand gastronomico con panini special, fantasia di fritti, pizzoccheri, gnocco fritto, taglieri ecc… a seguire il tanto atteso Cervellone. In tutte queste serate è sempre attiva la modalità asporto.

I posti sono limitati e, in rispetto alle normative per il contenimento del Covid-19, è consigliata la prenotazione per permettere di organizzare al meglio e in sicurezza i tavoli (link per la prenotazione https://www.ilpontegslm.it/prenotazioni-patronale-schianno-2021.html).

Per partecipare sarà necessario essere in possesso di Green Pass valido o di un tampone effettuato massimo 48 ore prima dell’evento. Il tutto verrà controllato all’ingresso.

Domenica 19, giorno principale della Festa, con S. Messa solenne e professione di fede dei ragazzi di terza media, grande pranzo insieme, al pomeriggio giochi e intrattenimenti per grandi e piccini e alle ore ore 20.30 preghiera con la statua della Madonna Addolorata e a seguire Tombolata e stand gastronomico in oratorio.

Lunedì 20, messa al cimitero e finali del torneo di calcio a 7. Premiazioni e spaghettata conclusiva.

Per tutta la durata della festa sarà attiva la pesca di beneficenza.