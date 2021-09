Iniziati i lavori per riaprire la Briantea di Malnate

Come anticipato nell’articolo di settimana scorsa (leggi qui), questa mattina – mercoledì 8 settembre – sono iniziati i lavori sul muro che ha causato la chiusura del tratto di Briantea a Malnate dallo scorso 25 luglio e che ha obbligato una sostanziale modifica della viabilità cittadina, da e per Varese.

Il muro è di privati e, dopo i tempi tecnici che la burocrazia richiede in questi casi, questa mattina hanno finalmente preso il via le opere per la messa in sicurezza della struttura.

«Stiamo cercando di rispettare la tempistica che ci siamo dati – ha commentato il sindaco Irene Bellifemine -. Dipenderà poi dalle variabili del muro ma è questione di giorni. La Polizia Locale sta già predisponendo tutte le azioni per la riapertura della Briantea, anche solo parziale».

Maggiori indicazioni vorranno indicate in una conferenza stampa prevista per domani, giovedì 9 settembre.