“Innamorati del teatro”. Al Pasta la presentazione della stagione teatrale 2022

Si terrà lunedì 13 settembre alle 18:30 presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno la presentazione ufficiale della stagione teatrale 2022, che prenderà il via dal gennaio del prossimo anno.

A presentare la stagione teatrale che segna il 32° anno di attività del teatro saronnese ci sarà Oscar Masciadri, presidente della Fondazione culturale Giuditta Pasta, Riccardo Ricchetti e Valeria Vanossi, consiglieri della Fondazione, il sindaco di Saronno Augusto Airoldi e la vicesindaca con delega alla Cultura Laura Succi.

“Mai come in questi mesi ci siamo resi conto del profondo amore che ci lega al teatro, soprattutto al nostro. La mancanza di attività ce lo ha fatto sentire e percepire in maniera forte e drastica – si legge nella nota del Teatro -. La vicinanza che ci avete dimostrato è stata bellissima e abbiamo capito che questo grande Amore lo sentite anche voi. È per questo che abbiamo intitolato la stagione che ci accingiamo a presentare “Innamorati del Teatro”. Un cartellone molto diverso da quello degli scorsi anni, una stagione breve (da ottobre a dicembre) a cui ci auguriamo ne seguirà subito un’altra che ci accompagnerà nel 2021 magari con minori restrizioni”.

“Il Teatro Giuditta Pasta vuole continuare ad essere un teatro della Comunità: un teatro di tutti e per tutti – continua la nota -. La stagione intreccia produzioni molto differenti tra loro, spaziando dalla comicità, alla prosa, alla danza con qualche incursione nel teatro civile. Sul palco ritroveremo artisti di rilievo nazionale garantendo una pluralità di voci e di stili e soprattutto di qualità. Sicuri di aver lavorato con grande entusiasmo, consci della responsabilità che un teatro deve avere nei confronti del suo pubblico, ci auguriamo che le nostre proposte possano, anche stavolta, incuriosirvi, stimolarvi, appassionarvi”.