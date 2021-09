Noi Insieme: “Che fine ha fatto la promessa di spostare i seggi dalle scuole albizzatesi?”

“Che ne è stata dell’impegno preso dal Consiglio comunale per spostare i seggi elettorali dalle scuole per garantire il proseguimento dell’attività scolastica?”. Dopo il voto bipartisan di maggioranza e opposizione a settembre dell’anno scorso la candidata sindaco di Noi Insieme Maria Angela Cassese chiede conto all’amministrazione comunale del perché quell’impegno non sia stato mantenuto.

“Ne abbiamo chiesto ragione e siamo ancora in attesa di una risposta – spiega Cassese che con il suo gruppo ha deciso di non lasciar cadere la questione -, nel frattempo abbiamo visto il manifesto con l’indicazione della sede dei seggi sempre presso le scuole. E questo nonostante il parlamento abbia stanziato 2 milioni di euro ai comuni per trovare sedi alternative per i seggi elettorali. Entro il 15 luglio i comuni dovevano proporre sedi alternative. Il Comune di Albizzate ha fatto tutto il possibile?”.