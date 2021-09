Insieme per Vergiate, “Siamo gli unici che possono offrire un cambiamento importante”

Insieme per Vergiate fa il punto della situazione a pochi giorni dalle elezioni amministrative del 3-4 ottobre e lancia le ultime stoccate alle altre liste in corsa.

«È stata una campagna piena di sorprese – dichiara il candidato sindaco Marta Birigozzi – e piena di colpi di scena. Mi sono imbattuta in dichiarazioni assurde fatte da alcune liste civiche per la sola speranza di offuscare la nostra forza politica. L’Italia non ha bisogno di omuncoli che sono disposti ad arrivare a tutti i costi alla stanza dei bottoni utilizzando anche mezzi poco ortodossi. Queste persone sono il cancro della politica e grazie a loro, i cittadini si sono disinnamorati e allontanati dalla politica».

«Il centro destra è attuale, forte ed è al governo – aggiunge -. Noi siamo l’unica lista che può offrire ai Vergiatesi un cambiamento importante, una lista con l’esperienza in grado di amministrare al meglio la cittadina di Vergiate. Ovviamente la speranza è che i Vergiatesi non si affidino a liste civiche per non buttar via il proprio voto; liste civiche senza alcun sostegno politico, senza esperienza e senza competenze. Vergiate merita di più di tutto questo».