Kaput Mundi a Palazzo Verbania, con spettacoli, musica e aperitivi

Due giorni incentrati sul tema dell’abitare inteso come vivere un luogo: il luogo dove si è nati, un piccolo centro o una grande città, un Paese diverso, la Terra stessa. Questa l’idea che ispira Kaput Mundi, la manifestazione del 2 e 3 ottobre promossa dal Gruppo Impegno Missionario con il sostegno del Comune di Luino negli spazi di Palazzo Verbania.

Attraverso la collaborazione con Realtà di Debora Mancini – che dal 1998 realizza performance in cui teatro, musica ed arti visive si fondono per costruire spettacoli su memoria, avvenimenti storici e diritti – e Gabriella Roggero – artista, burattinaia, scenografa famosa per aver animato il pupazzo Dodò nella celebre trasmissione Rai L’albero azzurro – verranno proposti spettacoli teatrali rivolti da una parte alle famiglie e dall’altra a tutti coloro che hanno voglia di confrontarsi con il tema passando attraverso i canali dell’arte.

Completa la proposta Valentin Mufila, musicista, cantante e direttore artistico, oltre che appassionato conoscitore della storia africana cancellata dal colonialismo, alla quale si dedica per far comprendere meglio il passato e il futuro del suo continente.

Di seguito il programma.

SABATO 2 OTTOBRE

ore 16 – “Natalì e la conchiglia misteriosa”: spettacolo per bambini e famiglie a cura di Gabriella Roggero, con marionette bunraku, burattini a guanto, pupazzi e attori.

ore 17:30 – Merenda equosolidale

ore 19:30 – Apericena in terrazza

ore 21 – “Hotep”, spettacolo a cura di Valentin Mufila con musica, fiabe e danze africane sul tema dell’ecologia

DOMENICA 3 OTTOBRE

ore 15 – Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni – realizzato dai volontari dell’associazione Gim e ispirato ad alcune delle città invisibili di Italo Calvino

ore 17:30 – Merenda equosolidale

ore 19:30 – Apericena in terrazza

ore 21 – “Visibili città invisibili” spettacolo di Realtà Debora Mancini per un’attrice, un musicista poli-strumentista e performance live di pittura e sand art con lavagna luminosa

Per gli spettacoli, il laboratorio e gli apericena è richiesta la prenotazione scrivendo a 328 4628913 (Matteo).

Gli spettacoli sono a ingresso libero, con la possibilità di lasciare un’offerta per sostenere le attività del GIM.