La borraccia amica dell’ambiente, una sorpresa per i “primini“ sui banchi a Germignaga

Fascia tricolore per il sindaco, borraccia per i “primini“ di elementari e medie: è il bilancio del primo giorno di scuola, una sopresa per i ragazzi di Germignaga.

«Quest’anno abbiamo accompagnato il saluto con il dono di una borraccia in alluminio, realizzata in collaborazione con Alfa, la società del servizio idrico integrato», ha spiegato il sindaco Marco Fazio.

«Vuole essere un segno di attenzione all’ambiente, che deve sposarsi con l’attenzione a un ambiente più limitato, ma di straordinaria importanza, quello della nostra scuola, e con l’attenzione a tutti i componenti la comunità scolastica».

L’iniziativa ha riguardato i “primini”, alla primaria Pascoli e alla secondaria Sereni