La campagna elettorale che entra nel vivo, i monopattini e le suore nel podcast del 6 settembre

Le principali notizie di lunedì 6 settembre

Trentatré Comuni al voto, oltre ottanta candidati sindaco e centoventi liste di aspiranti consiglieri comunali. Sono questi i numeri delle elezioni amministrative in provincia di Varese che si terranno il 3 e il 4 ottobre. La campagna elettorale è ormai entrata nel vivo e il sindaco di Varese Davide Galimberti domenica sera ha presentato la sua coalizione agli elettori che hanno riempito gli spalti dell’Ippodromo di Varese. Prima di Davide Galimberti, Matteo Bianchi, insieme ai candidati della sua coalizione di centrodestra, aveva incontrato i sostenitori alla location Camponovo del Sacro Monte di Varese aprendo così la sua campagna elettorale.

Trovate tutti i nomi, i simboli e le liste nello speciale di VareseNews, che potete sfogliare cliccando qui.

Ricoveri stabili per Covid: sono 41 le persone in cura all’ospedale di Varese ma va detto tra queste ci sono anche persone in attesa della conferma della positività del test. In terapia intensiva ricoverati 9 pazienti provenienti da tutta la Lombardia, uno solo è assistito nella respirazione con il casco Cpap. Delle persone ricoverate in hub covid per patologie respiratorie dovute alla malattia, nove non sono vaccinate e una aveva ricevuto una sola dose. Nonostante la provincia di Varese abbia avuto un numero di contagi superiori alla media regionale nei mesi di luglio e agosto, attualmente la curva epidemica si è abbassata.

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato la proposta di legge da presentare al Parlamento per modificare alcune delle norme riguardanti l’uso dei monopattini elettrici. La proposta prevede innanzitutto l’obbligo di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, la limitazione della conduzione dei monopattini elettrici ai soli maggiorenni e il divieto di utilizzo per tutti minorenni. Per finire l’obbligo di indossare il casco protettivo dovrà essere esteso a tutti e non solo ai minorenni. A Milano in tre mesi si sono registrati 650 incidenti con monopattino. (Foto di Holger Schué da Pixabay)

Le monache benedettine lasciano Gallarate: dopo quasi sessant’anni si chiuderà, il prossimo anno, la storia di questa particolare comunità monastica nel cuore della città, accanto alla chiesa di San Francesco in piazza Risorgimento. Le sorelle del monastero di clausura andranno a Grandate, al monastero sulla collina all’ingresso della città di Como. Attualmente le sorelle presenti sono solo cinque: è stata la piccola comunità a scegliere di trasferirsi e unirsi a quella di San Salvatore.

Bond, azioni, derivati, spread, mutui e borsa sono solo alcuni esempi di termini utilizzati in finanza. Conoscerne il significato può fare la differenza per i risparmiatori e per i loro soldi. A partire da oggi VareseNews inaugura una nuova rubrica dedicata proprio a questo tema che sarà curata da un gruppo di studenti della facoltà di economia dell’Università Liuc di Castellanza. Il gruppo di giovani della Liuc analizzerà quanto avviene nel mondo finanziario utilizzando un linguaggio accessibile a tutti. La prima puntata è dedicata ai dati pubblicati dalle società quotate in borsa e in particolare a quelli della Pfizer, la principale produttrice di vaccini contro il Covid.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify