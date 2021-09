La Canottieri Gavirate fa festa sul lungolago: tra i premiati ci sarà anche Federica Cesarini

Alle vittorie non ci si abitua mai, e più i successi sono belli più ispirano l’ambiente a coglierne di nuovi. L’esempio di queste massime arriva da un club che anno dopo anno continua a inanellare medaglie a ogni livello e che quest’estate ha centrato con una sua atleta anche la più pregiata di tutte, l’oro olimpico.

Parliamo della Canottieri Gavirate, la società di riferimento per quanto riguarda il lato agonistico del canottaggio provinciale grazie a un vivaio floridissimo ma anche a un’opera di scouting che ha portato in rossoblu tanti atleti interessanti del nostro territorio e qualche talento da fuori. Oltre ad avere messo in barca fin da ragazzina Federica Cesarini, che nella notte italiana tra il 28 e il 29 luglio ha trionfato nel doppio leggero femminile ai Giochi di Tokyo (insieme alla cremonese Valentina Rodini).

Federica sarà senza dubbio la vedette della serata che la società gaviratese ha organizzato per sabato 25 settembre sul lungolago cittadino: il club del presidente Giorgio Ongania ha infatti allestito una cerimonia nella quale saranno premiati tutti gli atleti tesserati per la Canottieri Gavirate capaci di conquistare una medaglia nell’ultimo anno, sia di livello internazionale sia nazionale sia giovanile. E sono davvero tanti, perché non c’è rassegna (l’ultima nello scorso weekend con i titoli per società assegnati a Candia) nella quale i colori rossoblu non salgano sul podio.

La sfilata dei talenti del remo prenderà il via alle ore 18: l’area delle premiazioni sarà delimitata a un numero chiuso di persone per evitare assembramenti però l’evento è di fatto aperto a tutti. Il lungolago (che, lo ricordiamo, è parte della pista ciclopedonale e quindi vietato alle automobili) resterà infatti fruibile, così da permettere a tifosi, cittadini, curiosi e appassionati di assistere alla cerimonia e tributare un applauso ai tanti atleti coinvolti. L’appuntamento terminerà intorno alle 20, con la premiazione di Federica Cesarini e l’arrivo di una torta speciale dedicata proprio all’oro della campionessa di Bardello.