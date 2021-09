Contro la capolista Padova servirà “lo spirito della Pro Patria”

«Servirà lo spirito della Pro Patria». Per la quinta giornata del campionato di Serie C in scena questo pomeriggio, domenica 26 settembre, allo Speroni di Busto Arsizio arriva la “migliore della classe” Padova, squadra prima in classifica, imbattuta e con appena un solo gol subito finora. Un biglietto da visita praticamente perfetto, quello mostrato dai biancorossi di Massimo Pavanel, di gran lunga i favoriti per la promozione nella serie cadetta (la statistica sotto questo punto di vista sorride ai tigrotti, negli tre ultimi anni con Jarovic sempre vincitori contro le future neopromosse Pisa, Entella, Como, Alessandria).

«Un avversario che una rosa quasi illegale per la categoria – ha commentato alla vigilia del big match il mister della Pro Luca Prina -. Ma tutte le gare sono sempre da giocare e i ragazzi sono perfettamente in grado di giocarsi questa partita. Sappiamo come affrontare questo tipo di partite, come leggere i momenti della partita e soprattutto sappiamo che ci sarà tanto da soffrire».

La stagione è appena iniziata e quello che cerca al momento Luca Prina è “la grande prestazione”. «Siamo ancora all’inizio di un percorso – prosegue il mister dei tigrotti -. Una bella prestazione ci può aiutare a trovare la giusta positività sul lavoro che stiamo facendo. Il nostro desiderio di portare a casa un risultato è veramente forte ma sappiamo che potremo sbagliare veramente poco».

Per indirizzare sulla giusta careggiata la stagione serve ancora quel pizzico di esperienza che la squadra ha mostrato soltanto ad intermittenza, come visto anche nel finale di gara a Piacenza, quando negli ultimi minuti, come ammesso dallo stesso mister nel post-partita, è mancato il fraseggio per abbassare i ritmi.

«Si tratta di una dimensione che la squadra deve acquisire – sottolinea Prina -. La squadra al momento dà il meglio nei momenti in cui sa difendersi, per arrivare a un certo tipo di costruzione sul campo mancano ancora dei passaggi ma il percorso è lungo e spero vivamente che ci porti a fare passi in avanti, anche sull’interpretazione della partita».

Come neutralizzare lo schieramento ad albero di Natale (4-3-2-1), posizionamento tattico raro da vedere in categoria, ma che sta fruttando dividendi ai biancorossi? «Un modulo che conosco, avendoci giocato tre anni – risponde il mister -. Ma bisogna cercare la forza del Padova nella rosa e nei suoi giocatori. Hanno un allenatore umile, che conosce bene la categoria e che sa che in Serie C non bastano i nomi, perché i giocatori devono avere determinati atteggiamenti. Dal canto nostro queste sono le partite che possono esaltare al massimo i ragazzi e le loro caratteristiche, al di là di chi giocherà. Chi andrà in campo farà una grandissima partita».

DirettaVN – La diretta dell’incontro è già iniziata su VareseNews (LEGGI QUI). Come sempre potrete partecipare al nostro liveblog commentando in tempo reale la sfida o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.