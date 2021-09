La Castellanzese elimina il Legnano dalla Coppa Italia: 3-2 al “Provasi”

È la Castellanzese a passare il primo turno della Coppa Italia di Serie D. Al “Provasi” di Castellanza i neroverdi hanno battuto 3-2 il Legnano qualificandosi per i trentaduesimi della competizione nazionale. Decisivo l’attaccante Fabio Braidich, passato in estate dal Legnano alla Castellanzese, che punisce gli ex compagni di squadra con una doppietta. Per i lilla non è bastato il momentaneo pareggio di Di Lernia, mentre a fare tris ci ha pensato capitan Colombo. Il 3-2 siglato da Barazzetta dà qualche speranza nel finale ai legnanesi ma rimane l’ultimo gol della gara.

LA CRONACA

Termina in parità il primo tempo, con il vantaggio messo a segno dall’ex Braidich al 30’ e il pareggio al 36’ di Di Lernia.

Nella ripresa invece la Castellanzese parte fortissimo, al 5’ colpisce il palo con Ferrandino e poi va a segno al 17’ con Braidiche e al 23’ con Colombo, entrato in campo da pochi minuti. Al 32’ è Barazzetta a mettere a segno la rete che dà speranze ai lilla, ma la difesa neroverde non concede più nulla, il Legnano rimane in 10 per l’espulsione di capitan Gasparri e la gara si conclude sul 3-2. Castellanzese che avanza al secondo turno e Legnano che invece si concentrerà sul campionato.

Domenica (26 settembre ore 15.00) i lilla saranno impegnati a Caronno Pertusella – campo casalingo fino a quando non tornerà a disposizione il “Mari” – contro la Folgore Caratese mentre la Castellanzese scenderà in campo ancora al “Provasi” contro la Vis Nova Giussano.