La compagnia aerea Swiss pronta a licenziare il personale non vaccinato

La compagnia aerea Swiss ha comunicato ai suoi dipendenti non vaccinati contro il coronavirus che a gennaio potrebbero rischiare il licenziamento.

I dipendenti che avranno bisogno di più tempo per decidere avranno la possibilità di assentarsi dal lavoro per sei mesi ed essere reintegrati dopo la vaccinazione, chi invece non si sarà immunizzato rischierà di perdere il lavoro.

L’azienda si è detta disponibile a trovare soluzioni individuali per i dipendenti che avranno un certificato medico che dimostra che non possono essere vaccinati.