La Corale Santa Cecilia e i mandolini di Eliante insieme per i 500 anni della Basilica di Arcisate

(foto di Lorenzo D’Angelo) – Interessante concerto sabato 25 settembre nell’ambito della rassegna musicale organizzata per i 500 anni della Basilica di San Vittore di Arcisate.

In serata, con inizio alle 20.45, nell’antica chiesa recentemente restaurata si esibiranno insieme la Corale Santa Cecilia e l’Orchestra mandolinistica Eliante di Mendrisio.

La Corale Santa Cecilia di Arcisate ha tradizioni antiche e le prime testimonianze storiche risalgono al 1920. È diretta del maestro Luciano Caverzasi, che la guida dal 1974, ed è accompagnata all’organo da Paolo Rigamonti.

È un coro a quattro voci miste che conta una ventina di coristi. L’attività è volta principalmente al servizio liturgico svolto in Parrocchia o presso ospedali, case di cura e case di riposo. Il repertorio è composto pressoché totalmente da musica sacra e comprende oltre centocinquanta tra canti in lingua italiana, in francese e in latino.

Eliante (dal greco helios-sole e ánthos-fiore, è il girasole) è il nome del dinamico Gruppo mandolinistico di Mendrisio che conta una ventina di musicisti, eterogenei per età ma uniti dalla passione per la musica e dalla volontà di mantenere viva la tradizione mandolinistica ticinese. Dal 2008 la direzione è affidata al maestro Gianluca Fortino, giovane chitarrista e compositore, che sta proiettando il Gruppo verso il futuro, completando il repertorio musicale anche con brani moderni e composizioni personali.

Il vasto repertorio dell’orchestra spazia dalla musica contemporanea alla classica, dalle danze alle colonne sonore di film, senza dimenticare la musica popolare ticinese. Eliante ha all’attivo 5 incisioni discografiche e parallelamente all’attività concertistica organizza corsi per l’apprendimento del mandolino, della mandola e della chitarra.

La serata, che si svolge nell’ambito dei festeggiamenti per la ricorrenza dei 500 anni dall’inizio dei lavori di costruzione della basilica, conclude anche i festeggiamenti della settimana dedicata alla Madonna delle Grazie.

Il concerto vedrà esecuzioni singole della corale e dei mandolinisti di Eliante, che nella parte finale una parte finale si esibiranno insieme.

L’ingresso alla serata è libero fino alla capienza di 150 posti , come previsto dalle norme anti Covid. E’ obbligatorio il green pass.