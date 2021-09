La domenica al cinema con i bambini: a Varese torna CinemaKids

Arriva la nuova stagione autunnale di CinemaKids per riscoprire la magia della domenica pomeriggio al cinema assieme ai bambini. L’associazione Filmstudio90 propone agli spettatori più giovani e alle loro famiglie una selezione di otto film di animazione, più e meno noti, usciti sul grande schermo negli ultimi due anni in cui non sempre i cinema sono stati accessibili.

Onirici o ipertecnologici, preistorici o ambientati in un possibile futuro, i film di CinemaKids saranno tutti proiettati al Cinema Teatro Nuovo (in viale dei Mille 39, a Varese) la domenica alle ore 15 con biglietto unico a 5 euro.

Di seguito il calendario completo della rassegna.

26 settembre

Dreambuilders – La fabbrica dei sogni

Pare che sia nato dal sogno di uno dei due registi, Kim Hagen Jessen e Tonni Zinck il film danese che ha protagonista Mina, una ragazzina che deve aprire la sua casa in cui vive con il padre e un criceto (Viggo Mortensen) alla fidanzata del padre e alla sua bambina, sua coetanea e molto attiva sui social. In questa complicata situazione Mina scopre di di avere un grande potere: può spalancare le porte della fabbrica dei sogni e diventare regista di quel che sogna e anche di far sognare gli altri.

Dai 6 anni.

10 ottobre

Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga

Molta azione in questo film che è il seguito del primo episodio uscito nel 2018, e ulteriore re-interpretazione dei libri per bambini di Beatrix Potter. L’atmosfera è in realtà distante dalle placide atmosfere della campagna britannica per lasciare il posto alle avventure di un branco di animali parlanti.

Dai 6 anni.

24 ottobre

Croods 2 – Una nuova era

Anti-eroi simpatici e divertenti, tornano i Croods, la famiglia preistorica più simpatica del secondo millennio torna al cinema con una nuova avventura in un mondo preistorico e pericoloso che li mette a confronto con i sapiens (o superior, per usare il lessico della pellicola). Il film ha ottenuto 1 candidatura a Golden Globes.

Dai 6 anni.

7 novembre

Il viaggio del principe

In un mondo in cui le scimmie parlano e vivono come gli umani, un anziano primate viene ritrovato sulla spiaggia: è ferito, perduto e soprattutto è il principe di una popolazione sconosciuta. Il vecchio viene preso in custodia e nascosto dal piccolo Tom e dai suoi genitori. Ma con il passare dei giorni tra il prigioniero e il bambino nasce un rapporto profondo che porterà entrambi all’avventura.

Un’animazione francese ecologista e antirazzista che fa riflettere sul rapporto tra gli uomini di differenti origini e tra gli uomini e la natura.

Dagli 8 anni.

14 novembre

La mia fantastica vita da cane

In occasione della Giornata del cinema europeo Filmstudio90 propone ai bambini una lezione di amore raccontata dall’animazione poetica di Anca Damian. La protagonista è una cagnolina, Marona, che ripercorre la sua storia della sua vita e delle persone che ha incontrato e amato.

Dai 7 anni

21 novembre

Earwig e la strega

E’ di Goro Miyazaki (figlio del maestro indiscusso dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki) la firma per questa animazione che rappresenta il debutto dello Studio Ghibli al digitale. Protagonista è Earwig, piccola orfana che usa i suoi poteri magici per non essere adottata. Ma la famiglia giusta arriva lo stesso, anche se decisamente atipica e misteriosa, come la casa in cui andranno tutti ad abitare.

Dai 6 anni

5 dicembre

Il giro del mondo in 80 giorni

Questa nuovissima animazione racconta la favola classica da tutt’altro punto di vista. Passsepartout è una scimmietta ingenua ma vivace che parte all’avventura con con un esploratore un po’ truffaldino, Phileas Frog, che ha scommesso milioni su un ‘obiettivo: Stabilire il nuovo record del giro del mondo in 80 giorni. Per riuscirci attraverserà un mondo folle e meraviglioso

Dai 5 anni.

19 dicembre

Ron – Un amico fuori programma

La rassegna autunnale si chiude con l’ultima (al momento), divertentissima e super tecnologia novità di casa Disney. Il film racconta la storia di Barney, un impacciato studente delle medie e di Ron, il suo nuovo robottino che cammina, parla e si connette digitalmente e che dovrebbe essere il suo “migliore amico pronto all’uso”. Ma non tutto va come previsto (Ron’s gone wrong è il titolo originale) e i due vengono travolti da un viaggio ricco di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa confusione della vera amicizia.

Dai 5 anni.

Per maggiori informazioni www.filmstudio90.it oppure telefonare allo 0332 830053.