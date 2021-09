“La famiglia al centro”: il ministro Elena Bonetti a Varese

Il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti sarà a Varese venerdì 17 settembre alle 21 per un incontro elettorale organizzato dalla lista “Lavoriamo per Varese con Galimberti sindaco” dal titolo “La famiglia al centro“.

Con lei ci saranno Maria Chiara Gadda, parlamentare varesina, Davide Galimberti, sindaco di Varese, che corre per la rielezione, e i candidati della lista.

L’appuntamento è nell’auditorium dell’istituto Comprensivo statale 2 “Silvio Pellico” in via Appiani 15 a Varese.

Per partecipare all’incontro è necessaria l’iscrizione (info qui)