La giunta regionale stanzia 20mila euro per l’acquisto la videosorveglianza al Parco Pineta

Aumentare la sicurezza all’interno del Parco Pineta. Con questo obiettivo la Giunta regionale lombarda ha stanziato 20mila euro per l’acquisto di videocamere e per interventi integrati di sicurezza urbana. La delibera rientra nell’ambito del ‘Progetto Parchi’, promosso da Regione Lombardia, finalizzato alla prevenzione delle dipendenze e alla riduzione dei danni connessi all’utilizzo di sostanze stupefacenti.

La delibera prevede un accordo con il Comune di Tradate in qualità di ente capofila dei Comuni di Venegono Superiore e Venegono Inferiore, per interventi integrati di sicurezza urbana da attuare ne ‘Parco della Pineta’ nel periodo settembre – novembre 2021, con il coordinamento della Prefettura di Varese.

“La delibera approvata in Giunta – evidenzia l’assessore lombardo alla Sicurezza – segue analogo accordo di collaborazione già sottoscritto con la Provincia di Monza e Brianza e il Comune di Limbiate, che ha coinvolto, con il coordinamento delle Prefetture interessate, l’Ente Parco delle Groane, i Comuni che ne fanno parte e altri enti per interventi integrati di sicurezza urbana nel periodo luglio – novembre 2021. Con l’obiettivo di combattere il traffico e lo spaccio di stupefacenti, soccorrere e assistere le persone in situazione di tossicodipendenza e avviarle a un percorso di recupero. Restituendo, così, le aree del parco alla sicura e serena fruizione da parte della cittadinanza”.

“I risultati in quel caso sono stati particolarmente significativi -. Numerose le operazioni di Polizia grazie anche ad una maggiore sorveglianza. Ci attendiamo analoghi risultati anche per il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate”