La grande festa a Cascina Costa per i 50 anni dell’Agusta 109

«Una giornata indimenticabile» con queste parole il presidente di Fondazione Museo Agusta, Gianluigi Marasi, ha commentato in chiusura la giornata di domenica 26 settembre 2021, ringraziando il Comune di Samarate, i carabinieri di Busto Arsizio e Samarate, Poste Italiane, Volandia e Leonardo attraverso la sua Divisione Elicotteri.

Un evento di forte richiamo per un nutrito pubblico che nonostante la pioggia non si è privata dell’occasione di osservare le evoluzioni di un moderno AW109 GrandNew con a bordo il pilota collaudatore Marco Feller in volo sopra il museo.

Museo che per tutto il giorno ha ospitato l’annullo filatelico che Poste Italiane ha dedicato all’anniversario del primo volo dell’A109 e le visite guidate con numerosi ex dipendenti impegnati come guide.

Durante la mattinata, il saluto delle autorità e di molti protagonisti della storia dell’A109.

A fare gli onori di casa il presidente di Fondazione Museo Agusta, Gianluigi Marasi, che ha ricordato commosso Giulio Cella, venuto a mancare proprio nelle fasi iniziali del progetto durante le prove a terra. A seguire il messaggio dell’ingegner Bruno Lovera, negli anni ’70 direttore tecnico e capo progettista in Agusta, responsabile insieme all’ingegner Paolo Bellavita del progetto 109.

Impossibilitato a presenziare in prima persona Lovera ha inviato un toccante messaggio.

Emozionanti anche le parole del comandante Luciano Forzani, fra i primi a lavorare allo sviluppo e al collaudo dell’A109, che ha rammentato .

Essenziale, come ricordato da Marasi, lo stretto legame e il rapporto reciproco che Fondazione Museo Agusta mantiene con Leonardo Divisione Elicotteri, presente con il suo responsabile, Gian Piero Cutillo.