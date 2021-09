La lista “Per Brebbia” si presenta, Giorgetti in piazza per la candidatura di Magni

Un’insolita presentazione elettorale venerdì sera, 25 settembre, a Brebbia, dove l’unica lista a correre per le elezioni del prossimo 3-4 ottobre è quella dell’attuale sindaco Alessandro Magni. Il primo cittadino “uscente” ha infatti deciso di organizzare una serata diversa dal solito, presentando i candidati del suo gruppo “Per Brebbia” in una piazza della chiesa ricolma.

Non sono mancati musica dal vivo, street food e, soprattutto, tanti ospiti di spicco del centrodestra, tutti uniti per combattere l’unico, silenzioso, ostacolo che si frappone tra Magni e la sua riconferma: l’astensionismo. Alle urne per la squadra sarà infatti necessario (o sufficiente) raggiungere il quorum, spettro che tuttavia il sindaco non vuole dare per scontato.

Anche per questo motivo, Magni ha voluto organizzare ieri sera una sorta di grande festa, con tanti amici e alleati di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia a supportare la sua lista: dall’ex sottosegretario di stato al ministero dell’interno Stefano Candiani al coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, il coordinatore provinciale di Forza Italia Giuseppe Taldone, l’onorevole Leonardo Tarantino, Stefano Gualandris, Fabrizio Zaninelli e, soprattutto, il ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, originario della quasi omonima Cazzago Brabbia. “Più che una presentazione informale mi piacerebbe che stasera fosse una partecipazione di idee, un connubio di un grande gruppo unito – ha detto Magni in apertura -. Vorrei ringraziare il ministro Giorgetti che nel penultimo venerdì di campagna elettorale ha scelto di di venire in un piccolo centro come Brebbia».

La nuova biblioteca, eventi culturali, la valorizzazione del centro storico, il rifacimento di strade e fognature, queste le opere compiute nel corso del mandato ricordate da Magni, con «oltre 1.320.000 euro in sola manutenzione straordinaria», e i contributi per i servizi alle persone che sono arrivati a oltre il mezzo milione di euro, «una cifra importante, ancora di più se considerata la crisi pandemica».

Rispetto a cinque anni fa, quando la lista si chiamava “Eccoci per Brebbia”, il rinnovato gruppo si presenta tra riconferme (la vicesindaca Francesca Marino e Francesco Roncari) e new entry, fra cui due ex consiglieri di minoranza Giorgio Gervasini e Luca Miglierina, segno che il nuovo progetto politico vuole “dare continuità all’amministrazione uscente e al tempo stesso abbracciare una nuova parte attiva della cittadinanza”.

«Il nostro programma è semplicemente concreto ed è governato da tre principi: regola, trasparenza e oggettività. In questa amministrazione non esiste una corsia preferenziale, non esiste in ambito amministrativo – conclude il sindaco -. Non vedo presente stasera chi si è permesso di parlare di queste cose da dietro a una tastiera, sarebbe stato più giusto presentarsi e affrontare il giudizio dei cittadini candidandosi e facendosi votare».

Non è mancato in fine, come piatto forte, il contributo del ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti: «Vedere questa sera tanta gente in piazza è qualcosa che conforta. Testimonia un modo di fare politica che non è superato e che si costruisce partendo dal rapporto umano – ha commentato il ministro – Questo è il vero senso di fare politica, cosa che non può essere fatta solo sui social, ma che invece nasce dal contatto diretto con la gente».

La paura della soglia del quorum, e di un possibile commissariamento, non spaventa Giorgetti: «Sono tranquillo per Brebbia, questa amministrazione ha dato vita al paese – conclude il numero 2 del Carroccio -. Conosco Alessandro (Magni), tenevo molto a essere qui e dopo stasera sono sicuro, e non posso che esserne contento, che ancora una volta un sindaco della Lega sarà riconfermato».

I candidati della lista Per Brebbia