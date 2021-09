La Lombardia si mobilita per Puliamo il mondo: ecco le principali iniziative

Ecco alcune delle iniziative organizzate in tutta la Lombardia per Puliamo il Mondo 2021, che si svolgerà dal 24 al 26 settembre in collaborazione con la Giornata del verde pulito promossa da Regione Lombardia.

Bergamo – L’ appuntamento è per domenica 26 alle 9 con ritrovo presso CTE di via Biava per ripulire il torrente Morla e le sue sponde. L’iniziativa è promossa dal circolo Legambiente Bergamo in collaborazione con il Comune di Bergamo, la rete sociale Valtesse S. Antonio e Aprica. In provincia, a Calcio, si procederà, in collaborazione con la locale Associazione il Gelso, alla pulizia di alcune zone facenti parte del Parco Oglio (Gora/Palada, Ponte Gobbo e Borelle) per la Giornata del Verde Pulito. Le attività si svolgeranno durante la mattinata con inizio alle 8,30 e termine alle 12.

Brescia – Nel bresciano, a Montichiari, dalle 10 di sabato 25 settembre il locale circolo Legambiente con alcune classi dell’istituto don Milani effettuerà la pulizia delle vie nei dintorni dell’istituto, della sponda del fiume Chiese e delle aree verdi pubbliche. A Sarezzo il ritrovo è alle 8 in P.za Cesare Battisti per poi effettuare la pulizia dell’area verde in Valle di Sarezzo, di un tratto di pista ciclabile e dell’area verde posta sul retro della Chiesetta in Località Crocevia. All’evento parteciperanno anche l’associazione Cittadini quartiere del Gobbia, l’associazione Gstl, gli oratori del territorio e l’associazione volontari Protezione civile per la Giornata del Verde Pulito.

Como – Nella giornata di domenica 26 il locale circolo Legambiente in collaborazione con Plastic Free e un’associazione giovanile, puliranno la città.

Cremona – In collaborazione con il Comune e il comitato di Quartiere 2 il circolo cittadino propone la pulizia del quartiere per sabato 25.

Lecco – Appuntamento domenica 26 settembre alle 15 in piazza XX Settembre per la pulizia di diverse aree della città. In provincia, a Bellano, il circolo Legambiente Lario orientale promuove attività di pulizia dei sentieri in collaborazione con i Comuni di Bellano e Dorio giorno per la Giornata del Verde Pulito.

Lodi – Il circolo Legambiente cittadino organizza una pulizia del Quartiere Aler di via San Fereolo a Lodi, con ritrovo alle 9.

Mantova – A Castiglione delle Stiviere, il locale circolo di Legambiente organizza la pulizia di diversi luoghi della città con ritrovo alle 9 per la formazione delle squadre di volontari presso il piazzale delle piscine comunali in zona San Pietro. A San Giorgio Bigarello l’evento si terrà in due giorni: sabato 25 settembre, con ritrovo alle 14.45 al Centro Sportivo “Pertini” (loc. Mottella), e domenica 3 ottobre, con ritrovo alle 9.15 al centro sportivo in località Villanova de Bellis per la Giornata del Verde Pulito.

Milano città – Il 25 settembre il circolo Legambiente di Crescenzago dalle 9 organizza una pulizia delle vie Brambilla e Trasimeno; il 26 settembre il circolo Acli Bicocca organizza la pulizia del quartiere con ritrovo al Parco Suzzani Emanueli dalle 9,30.

Città metropolitana di Milano – A Cusano Milanino in collaborazione con Comune, Protezione civile e alcune associazioni di volontariato locali, il circolo di Legambiente propone la pulizia e la potatura del parco comunale Pietro Nenni, delle rogge di Via Sormani e un tratto di tranvia dismessa. Il ritrovo è previsto dalle 9 alle 12. A Cesano Boscone protagonista il parco Paolo Borsellino (entrata di via Libertà) domenica 26 dalle 10 alle 12,30 per la pulizia del giardino pubblico, due parcheggi adiacenti e l’area giochi in collaborazione con il Comune per la Giornata del Verde Pulito. A Parabiago e Nerviano i circoli di Legambiente di Arluno, Canegrate, Nerviano e Parabiago, in collaborazione con i Comuni e il Comitato Cittadini Antidiscarica promuovono nel Parco del Roccolo “Puliamo il Mondo – Giornata del Verde pulito” domenica 26 settembre 2021 dalle 9, a seguire nel pomeriggio presso il Laghetto Cantone di Nerviano alle 15 i volontari organizzano un’attività didattica per bambini e famiglie sul tema dei rifiuti, mentre per gli adulti sarà possibile partecipare ad un’escursione nel Parco guidata dalle Gev. A Cinisello Balsamo domenica 26 settembre dalle 9,30 alle 12 i volontari puliranno il quartiere di Sant’Eusebio. A Buccinasco, sabato 25 mattina Puliamo il Mondo presso l’area di fronte al centro sportivo Scirea in via Gramsci in collaborazione con il Comune, il 26 mattina. A Corsico, pulizia dell’area tra la stazione, la Casa dell’acqua e il passaggio pedonale del ponte di via Liberazione, in collaborazione con il Comune dalle 9,30 alle 12,30.

Monza Brianza – Domenica 26 settembre occhi puntati sul canale Villoresi: ritrovo in via Cavallotti, incrocio canale Villoresi, alle 10. A Usmate Velate sabato 25 settembre appuntamento dalle 8 in corso Italia 22 per la pulizia dei giardinetti. Dalle 10, ploggin di 5 o 10 km organizzata dal gruppo Corrocolguanto.

Lodi – Nel lodigiano, a Codogno, le attività si svolgeranno nei Parchi “Pinocchio”, “Zinghetto” e “Villa Polenghi”, coinvolgendo le scuole, la Protezione civile, le Guardie ecologiche volontarie e l’associazione Amici dello Zinghetto per la Giornata del Verde Pulito.

Pavia – A Robbio domenica 26, dalle 14,30, insieme ad altre associazioni del territorio, un pomeriggio di pulizia delle strade del comune.

Sondrio – Sabato 24 settembre dalle 14.30 pulizia di un tratto del fiume Mera con il circolo Legambiente Valchiavenna. In provincia, a Mazzo di Valtellina, le attività riguarderanno le vie del centro storico, i marciapiedi, i percorsi ciclopedonali, i parchi giochi comunali e l’oratorio parrocchiale, le scarpate delle strade urbane e della strade provinciale e statale nel tratto comunale; saranno coinvolti il gruppo di Protezione Civile Ana, gli alunni della scuola primaria comprensoriale e l’Associazione Amatia per la Giornata del Verde Pulito.

Varese – A Busto Arsizio il circolo locale invita a partecipare domenica 26 dalle 14,30 alla Pulizia del Parco Alto Milanese in collaborazione con il Comune per la Giornata del Verde Pulito.

L’elenco dettagliato di tutti gli appuntamenti di Puliamo il mondo è disponibile su www.puliamoilmondo.it e della Giornata del Verde Pulito su www.regione.lombardia.it.