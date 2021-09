La musica del Corpo musicale di Cugliate rallegra il centro storico e spegne 150 candeline

I bimbi che saltellano allegri qua e là a ritmo di musica mentre un centinaio di cittadini assistono a quello che è stato un piacevole momento di condivisione, celebrato nel centro storico di Cugliate. Accanto al lavatoio, uno dei simboli del piccolo comune della Valmarchirolo, il Corpo Musicale che nel 2021 celebra 150 anni di onorata carriera, ha rallegrato i cittadini con uno spettacolo ben riuscito di oltre un’ora, che sembrava non volessero, gli spettatori, far finire a suon di “bis!”.

Galleria fotografica Concerto Corpo Musicale di Cugliate 18 settembre 2021 4 di 14

In apertura all’evento il sindaco Angelo Filippini ha colto l’occasione, oltre che per fare gli auguri ai protagonisti dell’esibizione per 150 anni portati splendidamente, anche per ricordare alla cittadinanza che a breve ci sarà l’inaugurazione della nuova sala civica intitolata a Enrico Ricciardi, cugliatese classe 1925.

E non è un caso, perché tale intitolazione è stata fortemente voluta dal corpo musicale, dalla corale e dall’asilo del paese: realtà a cui Ricciardi diede moltissimo in termini di partecipazione e impegno. Non solo per questo, perché Enrico Ricciardi fu protagonista di una storia di coraggio e di umiltà. Quando era in servizio presso la questura di Rodi, durante la seconda guerra mondiale, falsificò molti documenti per permettere a decine di ebrei di avere salva la vita. Una storia che non raccontò mai a nessuno, se non al termine della sua vita, quando lo rivelò ai due figli e alla moglie (trovate l’articolo a lui dedicato cliccando qui).

Il concerto è stato anche un allegro pretesto per (ri)trovarsi tutti insieme, all’aperto e distanziati, dopo mesi di pandemia. Peccato solo per la risottata, che gli organizzatori hanno preferito rimandare visto il pessimo meteo del mattino. Ma siamo sicuri che alla prima occasione gli entusiasti membri della Pro Loco non mancheranno di scaldare gli animi (e le pance) dei loro concittadini.

Per intanto tanti auguri al Corpo musicale di Cugliate!