La palude danza: spettacolo di circo e resistenza sabato in via Selene

“In una terra di mezzo, tra palude e cantiere, tra selvatico e umano, tra distruzione e nuova nascita. Atti straordinari di resistenza”. Si presenta così “La palude danza” performance itinerante di circo contemporaneo in programma sabato 18 settembre alle ore 20.30 con partenza dal civico 16 di via Selene.

Lo spettacolo si svolgerà interamente all’aperto ed è promosso dal gruppo “Varese ama via Selene” in collaborazione con il Comitato Difendiamo via Selene in collaborazione con la scuola di circo Spazio Kabum, Prospettive Vegetali e Radici Vicine.

È gradita la prenotazione scrivendo a vareseamaviaselene@gmail.com.