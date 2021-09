La passione per la fotografia e il lavoro, i colleghi: “Il ricordo di Mattia resterà vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto”

È una scia di dolore quella con la quale stanno facendo i conti parenti, amici e colleghi di Mattia Rizzon, il ragazzo di 27 anni scomparso nel tragico incidente di questa mattina, mercoledì 16 settembre, mentre si trovava a bordo della sua moto sul Sempione a Vergiate.

Una giovane vita spezzata in una tragedia che si è consumata in una ulteriore fatalità: uno scontro contro l’auto di un collega dello stabilimento Leonardo di Vergiate dove il 27enne lavorava nella logistica per conto di un’azienda esterna.

Proprio dai colleghi arrivano le prime sentite condoglianze ai famigliari. “Le Segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti esprimono sentito cordoglio per la prematura scomparsa del giovane lavoratore Cal Mattia Rizzon – scrivono in una nota diffusa alla stampa -. Le sigle sindacali ed i colleghi tutti si uniscono al dolore della famiglia esprimendole le più sentite condoglianze in questo difficile e tragico momento. Il ricordo del caro Mattia rimarrà sempre vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto”.

Ma non c’era solo Leonardo. Mattia Rizzon aveva anche una grande passione per la fotografia che aveva trasformato anche in un lavoro, con uno studio fotografico e servizi che condivideva con alcuni amici.

In queste ore si susseguono i ricordi degli amici anche attraverso i social network dove tra un saluto e un pensiero commosso c’è chi ricorda uno degli ultimi gesti di altruismo di Mattia, quando nell’aprile dello scorso anno donò all’ospedale Ondoli duecento mascherine al Corpo Volontari Ambulanza di Angera.