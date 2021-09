La Pro Patria tenta il colpo in casa contro la capolista Padova

Pro Patria è chiamata all’impresa questa domenica, 26 settembre ore 17:30. Per la quinta giornata del campionato di Serie C i tigrotti ospitano infatti la capolista Padova, squadra imbattuta e leader a punteggio pieno nel girone A.

Una partita che sulla carta non si presenta certo come la più semplice per la squadra guidata da Luca Prina, reduce dall’amaro pareggio in trasferta a Piacenza, pareggio che ha portato un punto ad ogni modo prezioso visto la situazione in classifica dei biancoblu, appaiati nel centro insieme alla FeralpiSalò e Giana.

Classifica che invece sorride come meglio non potrebbe al Padova, reduce da ben 7 gol nelle ultime tre partite a fronte di un solo subito in tutto il campionato, con la punta centrale Fabio Ceravolo a segno la scorsa domenica insieme al regista brasiliano (e capitano della squadra) Ronaldo, che indossando la 10 biancorossa unisce il numero simbolo di questo sport al nome più prestigioso. Giocatori sicuramente ostici per la Pro Patria, anche se tuttavia nelle ultime due uscite il terzetto difensivo si è ben comportato, dimostrandosi in grado di fermare prima l’attacco della JuventusU23 e poi reggere all’assalto del Piacenza nel confuso finale di domenica scorsa.

Allo Stadio col Tigrotto e prevendite

Allo Speroni, dunque, servirà tutto il supporto dei tifosi bustocchi per sostenere la Pro Patria nella supersfida di domenica. Per questo motivo L’Associazione “Tigrotto per Busto”, la mascotte “Tigrotto 1919” e Aurora Pro Patria 1919 ospiteranno allo Stadio i piccoli calciatori dell’affiliata e vicina Scuola Calcio Antoniana dando la possibilità ai ragazzi dai 6 ai 14 anni di entrare gratuitamente allo “Speroni” accompagnati da Allenatori e Dirigenti della Società oltre che dai propri genitori/parenti ai quali è stato riservato un prezzo speciale. A loro sarà riservato uno spazio nel Settore Distinti (Popolari Coperti), insieme alla mascotte, il “Tigrotto 1919”.