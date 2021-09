La Pro Patria in trasferta a Piacenza per proseguire la propria riconcorsa

Dopo la solida vittoria contro la JuventusU23 adesso la Pro Patria ha bisogno di dare continuità alla propria rincorsa in campionato. Domenica scorsa allo Speroni la squadra di Prina ha infatti, per la prima volta in stagione, giocato una partita convincente e di carattere, sapendo colpire con Bertoni per poi difendersi dalle incursioni – non particolarmente pericolose – juventine.

Adesso però è il momento di archiviare la vittoria casalinga e pensare alla quarta di campionato: la trasferta pomeridiana (14:30) di Piacenza, squadra ferma a 2 punti (ma con una partita in meno) e scavalcata dalla Pro Patria proprio in virtù dell’unico successo stagionale biancoblù.

I tigrotti dovranno stare attenti a non sottovalutare l’avversario: allo Stadio Leonardo Garilli ci sarà da combattere contro un Piacenza in cerca di riscatto dopo la beffa (2-2 con la Triestina) del posticipo di lunedì, quando il triestino Rapisarda con un diagonale ha fissato il punteggio del 2-2 al 95esimo. Illusione ancora più amara se considerato che il Piacenza aveva trovato il vantaggio al 89’ grazie a Simone Rabbi (talentino scuola Bologna), che tra l’altro un minuto primo si era visto annullare un gol.

In cerca di punti per uscire il prima possibile dal “gorgo” di fondo classifica, le squadre si presentano dunque a pochi giorni dalla sfida con due umori molto diversi: il Piacenza servono i primi punti “pesanti” (situazione in cui versava la Pro Patria fino a domenica), mentre i tigrotti devono dimostrare che la vittoria contro la Juve non è stata figlia degli episodi (rigore parato da Caprile e gol di Bertoni), ma un primo accenno della Pro Patria di Prina.

Nel frattempo la società ha comunicato le modalità di acquisto biglietti per la Quarta Giornata di Campionato Piacenza – Pro Patria,