La Proloco di Tradate festeggia con Mirko Casadei i cinquant’anni di attività

La Proloco di Tradate festeggia l’importante traguardo dei primi cinquant’anni di attività in città, dopo anni passati a organizzare feste popolari, eventi culturali e le tante iniziative messe in piedi a partire dall’ormai lontano 1971.

Per l’occasione l’associazione ha organizzato una doppia giornata di celebrazioni e attività che prenderanno vita sabato 18 e domenica 19 settembre tra Piazzale Paletti e Piazza Mazzini.

Ospite d’eccezione sarà l’Orchestra Casadei capitanata da Mirko, il figlio del mitico “Re del Liscio” Raoul, scomparso lo scorso marzo. L’Orchestra Casadei sarà in piazzale Paletti sabato 19, a pochi metri dall’entrata della Biblioteca Civica Frera, per festeggiare insieme ai volontari della Proloco e di tutte le persone che vorranno partecipare con loro.

Per poter prendere parte alla festa sarà tuttavia obbligatorio prenotare l’ingresso (gratuito) alla sede della Pro Loco (Piazza Mazzini 6, lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12 – info a 0331826833). L’accesso, spiegano gli organizzatori, “sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione covid-19”.

Si replica il giorno seguente, domenica 19, in Piazza Mazzini con gli “Aperinpiazza”: si parte alle 9:30 con l’esposizione statica di vespe, fiat 500 e altri “capolavori” per gli appassionati di motori, per poi proseguire prima alle 10.15 con un po’ intrattenimento musicale a cura del Corpo S.Cecilia e di “Città di Tradate” e alle 11 l’esibizione di Twirling realizzata dal gruppo “Omnia Vincit Tradate”. Previsto infine l’aperitivo in Piazza per tutti.