La proposta di Pd e Civici Democratici per coinvolgere i sindaci nella programmazione sociosanitaria

“Gli effetti e le conseguenze della pandemia hanno posto ancor più in evidenza come il servizio sociosanitario Lombardo abbia l’esigenza di essere costruito a partire dai territori. Le ricette calate dall’alto da Regione Lombardia nel corso degli anni si sono rivelate non adeguate e non soddisfacenti alle mutate esigenze dei cittadini lombardi. I Sindaci e gli amministratori locali devono essere coinvolti nelle proposte che incideranno nella riforma del servizio sociosanitario Lombardo”.

Parte da questo presupposto la nuova iniziativa lanciata in provincia di Varese dai sindaci Civici e Democratici, la Segreteria Provinciale PD con il Segretario Provinciale Giovanni Corbo e il delegato al Welfare Radice e il contributo del Consigliere Regionale Astuti.

Un team di lavoro che ha elaborato una proposta che preveda un coinvolgimento diretto dei sindaci nella programmazione sociosanitaria e nella valutazione dell’operato dei Direttori Generali delle ATS e ASST, una nuova riorganizzazione dei Distretti Sanitari che non penalizzi le realtà locali e le esigenze dell’utenza e, infine, una proposta di collocazione delle Case della Comunità secondo criteri di copertura omogenea del territorio provinciale.

Sono temi elaborati dallo studio e dalle esperienze dei sindaci Civici e Democratici e mirano a un efficiente utilizzo delle risorse economiche che il PNRR veicolerà alla finalità sociosanitaria anche nella nostra provincia.

“Sulla base di questa proposta di lavoro auspichiamo che da parte di Regione Lombardia e ATS si apra un dibattito trasparente che coinvolga i Sindaci e gli amministratori locali”, spiega il segretario Pd Giovanni Corbo.

QUI LE SLIDE che presentano il piano dettagliato elaborato dai sindaci

I tratti salienti della proposta sul ruolo dei sindaci: